【有線新聞】

以軍稱在加沙北部發現至今最大規模的哈馬斯隧道。

這條長約4公里的隧道,鄰近接壤以色列的埃雷茲口岸,部分深入地下約50米,寬度是其他隧道的三倍,足以讓大型車輛通過。隧道有多個分支,配有電力、排水系統和通訊網絡等,亦儲存大批武器。

防長加蘭特到場視察,軍方指隧道耗資數百萬美元,歷時數年建成,旨在運送武裝分子、車輛和物資。

隧道不直接通往以色列,避過了以方偵察系統。

軍方估計加沙有至少三條類似規模的隧道。

