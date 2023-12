【國際新聞】美國財政部宣布制裁超過250個人與實體 涉中國土耳其等國

【KTSF】

美國財政部週二宣布制裁超過250個的個人與實體,當中涉及中國、阿聯酋及土耳其等國家,美國指控他們協助俄羅斯逃避美國與盟友在俄烏戰爭爆發後對俄國的制裁。

國務卿布林肯發聲明表示,美國將會使用手上一切可用的工具,追究那些為俄國的戰爭機器提供財政支援的人士與實體。

被美國列入最新制裁名單中,有一個網絡涉及中國、俄國、香港與巴基斯坦等國家,一共有四個實體及九名人士,他們向俄羅斯輸送中國製武器與科技。

財政部指,受制裁的中國企業,有些向華格納僱傭兵團提供高解像度的衛星觀察設施,有些就向俄國集團提供衛星電子部件,協助俄軍發展電子戰系統。

路透社報導,中方表示,負責任地管制軍民兩用物品的出口,指美方單方面非法實施制裁。

土耳其也表示,反對單方面的制裁,但當局也會採取行動將迴避聯合國制裁的行為減到最小,阿聯酋就暫時未有回應。

版權所有,不得轉載。