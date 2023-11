【KTSF】

社交平台Meta又面對新的指控,今次又是指控Meta在沒經未成年用戶同意下,收集他們的數據。

今次新的指控是上個月提出的更大規模訴訟的一部份,根據由33個州司法部長提出的訴訟,指控Instagram在未經家長同意下,吸引13歲以下兒童用戶使用,涉嫌違反有關兒童私隱的聯邦法例。

控狀指Meta明知故犯,紀錄和追踪13歲以下用戶的資訊,而家長也投訴,但Meta沒有積極採取行動應對。

Meta解釋說,它們有措施去移除涉嫌有問題的用戶,但在網上核實用戶年齡是個難題。

