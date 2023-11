【有線新聞】

台灣南投有9人懷疑進食河豚肉後中毒,一人死亡。

南投仁愛鄉一名男子昨晚用朋友送贈的河豚肉烹調火鍋,邀請8名親友分享,他們早上陸續出現手腳無力、嘴巴麻痺等症狀,懷疑食物中毒,前往找下廚男子,發現他倒臥住所,其後證實死亡。

其餘8人治理後沒生命危險,當局檢走食物樣本化驗。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。