【有線新聞】

南非「刀片跑手」佩斯托瑞斯十年前殺害女友,服刑九年後、獲准明年初假釋。

南非的懲教監督及假釋委員會決定容許佩斯托瑞斯明年1月5日假釋,他的定罪及刑期經歷控辯多番拉鋸,他原本要服刑13年半,但按規定、服刑逾半便可申請假釋。

佩斯抵瑞斯被指於2013年情人節開槍殺害女友斯廷坎普,斯廷坎普的母親在書面聲明指,女兒的死留下了無法填補的大空洞,又指近日逝世的丈夫亦是帶著悲痛離開,她指不反對假釋,但對佩斯托瑞斯的案件供詞仍存疑。

