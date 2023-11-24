【灣區新聞】加州公路巡警加大力度打擊有組織零售犯罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

隨著購物季節開始，州長紐森宣布，加州公路巡警在全州加大力度打擊有組織的零售犯罪。

加州公路巡警、洛杉磯縣警局，以及舊金山地檢官週三共同宣布在年底購物旺季，將加大力度打擊有組織的零售店犯罪，讓民眾及商家能夠安心的購物。

加州公路巡警專員Sean Duryee說：「我們今天向大眾傳達的集體訊息是，在這個假期期間，商家和消費者可以預期看到更多的高能見度巡邏和執法

加州公路巡警在南加州、灣區、中谷地區的團隊，與零售商、當地執法機構合作，調查人員正在積極調查並取締與有組織零售犯罪行動。

舊金山地檢官謝安宜說：「最近舊金山警方和我的辦公室，在舊金山宣布了安全購物者倡議，旨在打擊節日期間的零售盜竊行為，我們將確保商店和周圍，都有穿制服的警察和便衣警察。」

州長紐森今年稍早宣布，向加州55個城市和縣撥款超過2.67億美元，以加強對有組織零售犯罪的逮捕和起訴。

謝安宜說：「我的辦公室以及舊金山警察局，都有拿到組織零售盜竊補助金，這對舊金山地檢官辦公室來說，意味著我們已經能夠任命一名特定的律師，專門負責起訴有組織零售盜竊，這意味著該律師將從接案那一刻起，開始處理並決定適當的指控，並透過陪審團審判起訴該案件。」

洛杉磯縣副警長表示，當地有越來越多的零售業盜竊是來自北加州，做案之後再回到北加州，南北兩邊執法單位會分享資訊。

如果民眾親眼目睹作案現場，該如何反映？

洛杉磯縣副警長說：「如果他們目睹盜竊事件發生，我想先警告任何人，不要試圖干預這些情況，我們在最近看到這些犯罪分子變得更加放肆，並變得更加暴力，所以我會警告任何人，不要試圖對抗他們，從這個角度來看，普通市民若碰巧在商店購物，一定要警惕 ，還有員工打911報警。」

謝安宜表示，報警最好留下姓名及聯絡方式，日後方便警方辨認罪犯。

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