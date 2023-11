【灣區新聞】加州公路巡警加大力度打擊有組織零售犯罪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

隨著購物季節開始,州長紐森宣布,加州公路巡警在全州加大力度打擊有組織的零售犯罪。

加州公路巡警、洛杉磯縣警局,以及舊金山地檢官週三共同宣布在年底購物旺季,將加大力度打擊有組織的零售店犯罪,讓民眾及商家能夠安心的購物。

加州公路巡警專員Sean Duryee說:「我們今天向大眾傳達的集體訊息是,在這個假期期間,商家和消費者可以預期看到更多的高能見度巡邏和執法

加州公路巡警在南加州、灣區、中谷地區的團隊,與零售商、當地執法機構合作,調查人員正在積極調查並取締與有組織零售犯罪行動。

舊金山地檢官謝安宜說:「最近舊金山警方和我的辦公室,在舊金山宣布了安全購物者倡議,旨在打擊節日期間的零售盜竊行為,我們將確保商店和周圍,都有穿制服的警察和便衣警察。」

州長紐森今年稍早宣布,向加州55個城市和縣撥款超過2.67億美元,以加強對有組織零售犯罪的逮捕和起訴。

謝安宜說:「我的辦公室以及舊金山警察局,都有拿到組織零售盜竊補助金,這對舊金山地檢官辦公室來說,意味著我們已經能夠任命一名特定的律師,專門負責起訴有組織零售盜竊,這意味著該律師將從接案那一刻起,開始處理並決定適當的指控,並透過陪審團審判起訴該案件。」

洛杉磯縣副警長表示,當地有越來越多的零售業盜竊是來自北加州,做案之後再回到北加州,南北兩邊執法單位會分享資訊。

如果民眾親眼目睹作案現場,該如何反映?

洛杉磯縣副警長說:「如果他們目睹盜竊事件發生,我想先警告任何人,不要試圖干預這些情況,我們在最近看到這些犯罪分子變得更加放肆,並變得更加暴力,所以我會警告任何人,不要試圖對抗他們,從這個角度來看,普通市民若碰巧在商店購物,一定要警惕 ,還有員工打911報警。」

謝安宜表示,報警最好留下姓名及聯絡方式,日後方便警方辨認罪犯。

