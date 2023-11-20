APEC最後一日機場途徑的路段有大批示威者和歡送習近平的隊伍雙方發生衝突 11.17（粵）

November 20, 2023 news, 新聞, 灣區新聞, 加州新聞


【KTSF 尹晉豪報導】

APEC亞太經合組織會議週五結束，前往機場途徑的路段，有大批示威者和歡送中國國家主席習近平的隊伍，發生衝突

本台記者在採訪期間，也被幾個親中人士捉著，連手機都被他們丟進水裡

在週五早上的11點，歡送中國國家主席習近平的僑胞隊伍和支持香港，西藏的團體，聚集在三藩市國際機場北面停機坪外面的街道

這個停機坪是機場劃出來，專門讓參加APEC，各國元首的飛機降落的地方，歡送習近平的民眾比抗議的民眾多幾倍

沿路可以看到一片紅色旗海可見多幅「熱烈祝賀習近平主席訪問圓滿成功」的橫額，人數眾多

他們拿著擴音器，大聲播放音樂

本台記者:「剛剛我去到(歡送中國國家主席習近平)位置，我只是正常拍攝，有一位嬸嬸人很好，她跟我講拍攝多些畫面

之後去到中間時，有一群人圍著我，有人捉我手，之後拿我的電話，問我拍什麼，我想搶回的時間，(手機)就被他們丟進水裡，在那位置。」

示威的初期，雙方人士以一河之隔分隔開，但不久，歡送習近平的隊伍開始行近示威者那一邊

在本台記者電話，被人掉下水前，示威陣營表示有兩名支持西藏的學生被打，有女生被扯頭髮

香港民主委員會執行總監郭鳳儀Anna Kwok：「今日我們看到有很多衡突，其實主要是對方的人襲擊我們

然後冤枉是我們做先，所以今日來到另一個重要的任務，都是要拍攝所有圖片和片段

因為我們開始認到今日襲擊我們的人，跟這兩日襲擊我們的人是同一群人

所以今日最緊要的是，拍攝多些相和片，證明他們是有組織地搞跨境鎮壓。」

去到中午兩點多，當有由警察護送的車隊途經時，雖然不知道裡面是什麼人，眾人隨即高舉旗幟和叫口號，集會中段還下起大雨

記者之後再嘗試跟歡送中國國家主席習近平一方人士做訪問，但很多都拒絕

其後有支持中方的人士，向本台記者道歉，指示威一方的人士才是搞事一方，曾滲透過去，所以很多人有所戒備

另外支持習近平人數亦十分眾多，向本台解釋很難控制局面

記者在離開前，見到有疑似親中的人士，被警員帶去問話同帶走，最後示威者和支持者雙方，在大概3時半左右散去

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