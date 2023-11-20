本台記者採訪歡送以及抗議習近平雙方陣營的時候 親中人士搶走記者手機並將手機丟進水裡 11.17（粵）



【KTSF 黃恩光報導】

本台記者尹晉豪，在三藩市國際機場外面採訪期間遇襲，用來拍攝和採訪的手機，更被親中人士丟進水裡

KTSF記者尹晉豪：「他們有一群人圍著我，然後問我在拍什麼，我想奪回(手機)，他一下就把手機扔進海裡，就在那邊。」

KTSF記者尹晉豪在週五早上11點半左右，抵達三藩市國際機場外面的North Access Road

當時有抗議習近平，支持民主的西藏和香港人士，不遠處，歡送習近平的，親中人士也在聚集

尹晉豪：「我開始拍攝中國旗海和播放的歌曲，有一個伯伯，他的喇叭沒有聲音，我還幫他調教播音器，我還幫他

他們在播(中國)國歌。」

尹晉豪：「之後我走到河和橋之間，突然有一班中國內地人士，講普通話的，他們包圍著我，問我拍攝了什麼。」

尹晉豪表明自己是記者。在拍攝一般的新聞畫面

尹晉豪：「有些人捉著我的手，有一個人拿了我的電話，扔進河裡，之後我跑開，期間跌倒」

尹晉豪跌倒時撞到臉，導致臉有瘀傷，他說記者的職責，是要讓抗議者和親中人士都有機會發聲

尹晉豪：「我想拍你們的時候，當我想報導你們那邊，或者想了解多些的時候，你們這樣對我，你們幹這樣的事，究竟想怎樣?」

（被人扔進河裡的那部電話，用來做什麼的？）

尹晉豪：「是我們記者工作用的電話，我們用電話拍了片，用電話剪接，上載到雲端，回到公司方便剪片。」

（所有新聞素材都在電話裡面？）

尹晉豪：「是的。」

而在對方搶走尹晉豪的電話之前，跟他說過什麼？

尹晉豪：「他用普通話問我，你拍什麼片？你是誰？ 當時我隱約聽到後面有人說，是不是香港人?」

手上用來採訪的電話被搶，身為記者,當時的感受是什麼？

尹晉豪：「是震驚的，我到那邊,沒有穿任何陣營的衣服，什麼顏色都沒有，我也沒有發表任何言論，只是拿著手機，進入(人群裡)拍攝很正常的畫面。我有表明我是記者，我也沒有冒犯他們，為何你們要這樣做？」

尹晉豪：「我有報警,即時打911，現場有警察協助我，但他說等待示威完了，你才去警局。試想當時有人被人打，警察也沒有辦法處理，我的電話只被人扔進河裡，其實有示威者流血,有損傷，警察當時也管不來。」

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