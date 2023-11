本台記者採訪歡送以及抗議習近平雙方陣營的時候 親中人士搶走記者手機並將手機丟進水裡 11.17（粵）

【KTSF 黃恩光報導】

本台記者尹晉豪,在三藩市國際機場外面採訪期間遇襲,用來拍攝和採訪的手機,更被親中人士丟進水裡

KTSF記者尹晉豪:「他們有一群人圍著我,然後問我在拍什麼,我想奪回(手機),他一下就把手機扔進海裡,就在那邊。」

KTSF記者尹晉豪在週五早上11點半左右,抵達三藩市國際機場外面的North Access Road

當時有抗議習近平,支持民主的西藏和香港人士,不遠處,歡送習近平的,親中人士也在聚集

尹晉豪:「我開始拍攝中國旗海和播放的歌曲,有一個伯伯,他的喇叭沒有聲音,我還幫他調教播音器,我還幫他

他們在播(中國)國歌。」

尹晉豪:「之後我走到河和橋之間,突然有一班中國內地人士,講普通話的,他們包圍著我,問我拍攝了什麼。」

尹晉豪表明自己是記者。在拍攝一般的新聞畫面

尹晉豪:「有些人捉著我的手,有一個人拿了我的電話,扔進河裡,之後我跑開,期間跌倒」

尹晉豪跌倒時撞到臉,導致臉有瘀傷,他說記者的職責,是要讓抗議者和親中人士都有機會發聲

尹晉豪:「我想拍你們的時候,當我想報導你們那邊,或者想了解多些的時候,你們這樣對我,你們幹這樣的事,究竟想怎樣?」

(被人扔進河裡的那部電話,用來做什麼的?)

尹晉豪:「是我們記者工作用的電話,我們用電話拍了片,用電話剪接,上載到雲端,回到公司方便剪片。」

(所有新聞素材都在電話裡面?)

尹晉豪:「是的。」

而在對方搶走尹晉豪的電話之前,跟他說過什麼?

尹晉豪:「他用普通話問我,你拍什麼片?你是誰? 當時我隱約聽到後面有人說,是不是香港人?」

手上用來採訪的電話被搶,身為記者,當時的感受是什麼?

尹晉豪:「是震驚的,我到那邊,沒有穿任何陣營的衣服,什麼顏色都沒有,我也沒有發表任何言論,只是拿著手機,進入(人群裡)拍攝很正常的畫面。我有表明我是記者,我也沒有冒犯他們,為何你們要這樣做?」

尹晉豪:「我有報警,即時打911,現場有警察協助我,但他說等待示威完了,你才去警局。試想當時有人被人打,警察也沒有辦法處理,我的電話只被人扔進河裡,其實有示威者流血,有損傷,警察當時也管不來。」

