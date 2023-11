張忠謀舉辦答謝僑宴 11.17 (國)

【KTSF 古琳嘉報導】

張忠謀週五晚舉辦答謝僑宴,舆台灣友好的聯邦眾議員普洛西,華裔聯邦眾議員劉雲平以及Nvidia創辦人黃仁勳,都出席表達支持

張忠謀在下榻的Westin St. Francis酒店舉辦答謝晚宴,感謝僑界以及訪問團成員

會中台灣展現強大的外交實力,再度請來曾高調訪問台灣的前聯邦眾議長普洛西

以及在台灣出生,去年底當選聯邦眾議院,民主黨黨團副主席的劉雲平Ted Lieu,出席表達對台灣的力挺,還有一位與張忠謀交情深厚的Nvidia創辦人黃仁勳 Jensen Huang

也帶著夫人特地前來向張忠謀致意,一出現就受到眾人歡呼

普洛西強調國會跨黨派,在台灣、香港還有西藏等議題,在支持民主的立場上不會改變

普洛西:「如果我們不為民主和人權發聲,當談到中國的時候,我們就失去了我們的道德權威」

她又重提去年八月訪問台灣一事

普洛西:「我去台灣訪問並非要改變中國政策,我們知道這一點是由何決定的

但是我們不要中國領導人,告訴我們忽視台灣,我們不會容忍這一點」

而盛傳在APEC過後,就會回台灣擔任賴清德的副手搭檔的蕭美琴表示,堅信和平穩定是台灣繁榮及區域經濟發展的核心價值

台灣駐美代表蕭美琴:「台灣將繼續秉持這個良善的堅持與信念,強化台美關係,強化與國際社會的互動,強化與台灣人民對自己國家的驕傲」

當晚共有兩百位僑胞獲邀,加上訪問團成員一共席開四十桌

