台灣APEC代表團領袖代表張忠謀今天舉行國際記者會分享此行成果 11.17 (國)

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣APEC代表團領袖代表張忠謀週五舉行國際記者會,分享此行成果

半導體巨頭台積電創辦人張忠謀的這場國際記者會,美聯社、路透社以及紐約時報等美國主流媒體,還有來自日本等國際媒體全都到了,首先關注他與美方的互動

張忠謀:「我跟拜登總統有相當多的互動,但是沒有正式的所謂雙邊會談,但是有好幾個資深的官員,比方說國務卿布林肯,比方說副總統賀錦麗

比方說白宮的經濟資深顧問Lael Brainard,我跟他們幾位都有相當深入的討論」

不過張忠謀坦言,他與中國國家主席習近平,沒有接觸也沒有見面

張忠謀:「沒有跟習主席有任何的這個談話」

已經是第七度代表台灣,出席APEC的張忠謀,在回答本台提問,比較與過去初表示,跟過去出席的APEC會議相比,是否感受到美國堅實的友誼

他說這是與會至今見到最多的美國高層官員

張忠謀:「是我第一次出席在美國舉辦的,我也見到更多的美國高層官員,跟過去相比的話」

張忠謀儘管已經92歲高齡,思路仍非常清晰,不但風趣應對記者問題,還會不時考驗外交人員的臨場反應,讓整個記者會充滿笑聲,例如他回答怎麼看拜習會的問題

張忠謀:「做為記者你應該比我知道更多他們的對話」

後來他還是認真對拜習會做出回應

張忠謀:「我的觀察是這是個很好的會面,習近平和拜登,一個很好的會面,傾向於放緩緊張並重建溝通管道,我認為是很好的會面。」

張忠謀表示此行也與各國的元首討論,包括和平、經濟發展,以及有關供應鏈韌性的問題,他也很滿意自己對蔡英文總統,交付的任務是達成

台灣APEC領袖代表:「我認為我的任務就是傳達,蔡總統要我傳達的四個訊息,我覺得我已經做到了

(所以你說這是成功嗎?)

你說是成功我也同意你,假如你說這不是成功,那我要問你,甚麼才算成功?」

另外令人驚訝的是張忠謀說並沒有太多元首,和他談起半導體問題

而對於美國先前對中國祭出晶片制裁措施,張忠謀表示他全力支持不過成效如何就不得而知了

