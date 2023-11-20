台灣APEC代表團領袖代表張忠謀今天舉行國際記者會分享此行成果 11.17 (國)

November 20, 2023 news, 新聞, 灣區新聞, 台灣新聞


【KTSF 古琳嘉報導】
台灣APEC代表團領袖代表張忠謀週五舉行國際記者會，分享此行成果

半導體巨頭台積電創辦人張忠謀的這場國際記者會，美聯社、路透社以及紐約時報等美國主流媒體，還有來自日本等國際媒體全都到了，首先關注他與美方的互動

張忠謀：「我跟拜登總統有相當多的互動，但是沒有正式的所謂雙邊會談，但是有好幾個資深的官員，比方說國務卿布林肯，比方說副總統賀錦麗

比方說白宮的經濟資深顧問Lael Brainard，我跟他們幾位都有相當深入的討論」

不過張忠謀坦言，他與中國國家主席習近平，沒有接觸也沒有見面

張忠謀：「沒有跟習主席有任何的這個談話」

已經是第七度代表台灣，出席APEC的張忠謀，在回答本台提問，比較與過去初表示，跟過去出席的APEC會議相比，是否感受到美國堅實的友誼

他說這是與會至今見到最多的美國高層官員

張忠謀：「是我第一次出席在美國舉辦的，我也見到更多的美國高層官員，跟過去相比的話」

張忠謀儘管已經92歲高齡，思路仍非常清晰，不但風趣應對記者問題，還會不時考驗外交人員的臨場反應，讓整個記者會充滿笑聲，例如他回答怎麼看拜習會的問題

張忠謀：「做為記者你應該比我知道更多他們的對話」

後來他還是認真對拜習會做出回應

張忠謀：「我的觀察是這是個很好的會面，習近平和拜登，一個很好的會面，傾向於放緩緊張並重建溝通管道，我認為是很好的會面。」

張忠謀表示此行也與各國的元首討論，包括和平、經濟發展，以及有關供應鏈韌性的問題，他也很滿意自己對蔡英文總統，交付的任務是達成

台灣APEC領袖代表：「我認為我的任務就是傳達，蔡總統要我傳達的四個訊息，我覺得我已經做到了

(所以你說這是成功嗎?)

你說是成功我也同意你，假如你說這不是成功，那我要問你，甚麼才算成功?」

另外令人驚訝的是張忠謀說並沒有太多元首，和他談起半導體問題

而對於美國先前對中國祭出晶片制裁措施，張忠謀表示他全力支持不過成效如何就不得而知了

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