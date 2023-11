【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方週二上午接報,指在Lake Merritt發現一個藏有屍體的行李箱,當局列為謀殺案處理。

東灣奧克蘭警方指,週二上午11時左右接獲報案,一名在Lake Merritt湖邊執垃圾的義工說,他和其他義工發現一個漂浮的行李箱,打開發現箱內藏有一具屍體。

現場位於Lakeshore Ave 1900號路段,近Pine Knoll公園,警方表示,目前不確定行李箱是從哪裡被扔進湖裡,當局將案件列為謀殺案處理,未聯絡到死者親人之前,不會公佈其身份,會進一步調查死因,呼籲民眾提供資料。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。