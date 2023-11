【國際新聞】英國冰球員遭冰刀割頸亡 守衛「起飛腳」疑蓄意

【有線新聞】

英國職業冰球聯賽28日發生一宗恐怖致命意外,諾定咸豹隊29歲球員Adam Johnson比賽期間,被對手Matt Petgrave溜冰鞋的冰刀割頸,導致大量流血,送院不治。Matt Petgrave的粗野動作引起爭議,有前冰球球員對Matt的動作感震驚,認為是故意起腳。

事發於諾定咸豹隊與謝菲爾德鋼人隊比賽的第35分鐘,片段所見,Matt與Adam的隊友相撞後失平衡,他的腿凌空飛起、鞋底撞向與Adam的頸部,Adam當時站了起來,大量血液流到冰上,他在球證和隊友協助下離開球場,其後送院不治,球賽其後亦被終止。

《每日郵報》報道,前加拿大冰球球員Sean Avery表示,Matt是故意起腳踢中Adam,但拒絕形容事件屬「他殺」,「到處亂說(謀殺)是一個非常危險的詞, 我看過了,太可怕了、很難看,這小子是不是做出了很不正統的舉動?我認為他是在嘗試某種接觸? 絕對是。」他續指,應該重新檢討目前運動員冰鞋底部的鈦合金薄刀片,「我看到了撞擊……我看到了腿在移動,它不應該在原來的地方,十分可怕,我甚至無法重看片段。」

加拿大前職業冰球後衛Chris Therien表示:「我對所看到的一切感到震驚和噁心,看上去是故意的,這是一腳功夫踢,我的眼睛不會說謊,告訴我我錯了。」

不少網民認為,Matt在被撞飛後是故意起腳,「即使他(Matt)失重心,但跌倒時亦沒可能將腳提起至對方的頸部位置,看似想順勢踢腳干擾對手」、「應該終身停賽,對手因他而離世,若繼續參賽屬正常?」

事實上,Matt曾效力8個不同聯賽,同時職業生涯亦劣跡斑斑,《Fox》主持人Jesse Watters和網民更形容他為「骯髒的球員」。此外,歐洲冰球聯會(EuroHockey)指,Matt目前是精英冰球聯盟2022/23賽季中受罰最多的球員,共累積129分鐘的罰球犯規;根據VredsHockey統計,Matt在2013年至2017年間總共被罰328分鐘。

同類事故不只發生在冰球賽事,2022年1月,美國康乃狄克州聖路加私立學校學生Teddy Balkind,在曲棍球比賽中被球員的刀片割斷喉嚨後死亡。

