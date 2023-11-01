【國際新聞】英國冰球員遭冰刀割頸亡 守衛「起飛腳」疑蓄意

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英國職業冰球聯賽28日發生一宗恐怖致命意外，諾定咸豹隊29歲球員Adam Johnson比賽期間，被對手Matt Petgrave溜冰鞋的冰刀割頸，導致大量流血，送院不治。Matt Petgrave的粗野動作引起爭議，有前冰球球員對Matt的動作感震驚，認為是故意起腳。

事發於諾定咸豹隊與謝菲爾德鋼人隊比賽的第35分鐘，片段所見，Matt與Adam的隊友相撞後失平衡，他的腿凌空飛起、鞋底撞向與Adam的頸部，Adam當時站了起來，大量血液流到冰上，他在球證和隊友協助下離開球場，其後送院不治，球賽其後亦被終止。

《每日郵報》報道，前加拿大冰球球員Sean Avery表示，Matt是故意起腳踢中Adam，但拒絕形容事件屬「他殺」，「到處亂說（謀殺）是一個非常危險的詞， 我看過了，太可怕了、很難看，這小子是不是做出了很不正統的舉動？我認為他是在嘗試某種接觸？ 絕對是。」他續指，應該重新檢討目前運動員冰鞋底部的鈦合金薄刀片，「我看到了撞擊……我看到了腿在移動，它不應該在原來的地方，十分可怕，我甚至無法重看片段。」

加拿大前職業冰球後衛Chris Therien表示：「我對所看到的一切感到震驚和噁心，看上去是故意的，這是一腳功夫踢，我的眼睛不會說謊，告訴我我錯了。」

不少網民認為，Matt在被撞飛後是故意起腳，「即使他（Matt）失重心，但跌倒時亦沒可能將腳提起至對方的頸部位置，看似想順勢踢腳干擾對手」、「應該終身停賽，對手因他而離世，若繼續參賽屬正常？」

事實上，Matt曾效力8個不同聯賽，同時職業生涯亦劣跡斑斑，《Fox》主持人Jesse Watters和網民更形容他為「骯髒的球員」。此外，歐洲冰球聯會（EuroHockey）指，Matt目前是精英冰球聯盟2022/23賽季中受罰最多的球員，共累積129分鐘的罰球犯規；根據VredsHockey統計，Matt在2013年至2017年間總共被罰328分鐘。

同類事故不只發生在冰球賽事，2022年1月，美國康乃狄克州聖路加私立學校學生Teddy Balkind，在曲棍球比賽中被球員的刀片割斷喉嚨後死亡。

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