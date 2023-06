安老自助處和舊金山市府機構 將在7月8日舉行 免費的公民入籍工作坊

【KTSF 歐志洲報導】

安老自助處和舊金山市府機構將在7月8日舉行免費的公民入籍工作坊,幫助合資格的永久居民申請入籍

安老自助處透露在五月舉行的免費公民入籍工作坊額滿,將在7月8日星期六辦另外一次

安老自助處行政總監鐘月娟表示,很多長期持有綠卡的美國合法永久居民,有時候沒有留意,在美國住了多久、離開美國的時間,會否影響自己的身份、如何保留自己的合法身份等

工作坊的超過一百名義工都可以幫助出席工作坊的民眾解答

安老自助處行政總監鐘月娟:「填表格可以是很複雜的,所以我們會有受過訓練的專員,很多移民律師,百多個義工會幫他們手填,差不多是一對一的。」

鐘月娟指出合資格申請的民眾,一旦遞交入籍文件給移民局,大約三到四個月就可以面試,之後安排入籍宣誓

7月的免費公民入籍工作坊,在8日星期六上午10點至下午2點舉行,地點是California街3200號的猶太社區中心

想到場取得服務的民眾需要預約,清楚應該帶的所有文件,預約電話是415-295-5894

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。