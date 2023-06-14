安老自助處和舊金山市府機構 將在7月8日舉行 免費的公民入籍工作坊

【KTSF 歐志洲報導】

安老自助處和舊金山市府機構將在7月8日舉行免費的公民入籍工作坊，幫助合資格的永久居民申請入籍

安老自助處透露在五月舉行的免費公民入籍工作坊額滿，將在7月8日星期六辦另外一次

安老自助處行政總監鐘月娟表示，很多長期持有綠卡的美國合法永久居民，有時候沒有留意，在美國住了多久、離開美國的時間，會否影響自己的身份、如何保留自己的合法身份等

工作坊的超過一百名義工都可以幫助出席工作坊的民眾解答

安老自助處行政總監鐘月娟：「填表格可以是很複雜的，所以我們會有受過訓練的專員，很多移民律師，百多個義工會幫他們手填，差不多是一對一的。」

鐘月娟指出合資格申請的民眾，一旦遞交入籍文件給移民局，大約三到四個月就可以面試，之後安排入籍宣誓

7月的免費公民入籍工作坊，在8日星期六上午10點至下午2點舉行，地點是California街3200號的猶太社區中心

想到場取得服務的民眾需要預約，清楚應該帶的所有文件，預約電話是415-295-5894

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