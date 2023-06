【娛樂新聞】泳兒邀請周國賢合唱新歌《同歸於盡 之三生三世版》

早前,泳兒(Vincy)推出今年以「祝福」為命題嘅首部作品《同歸於盡》,獲外間好評,更引來周國賢(Endy)於其MV下留言:「好好聽。」見Endy留言,Vincy便趁機邀請對方合作,將《同歸於盡》變成男女對唱的《同歸於盡 之三生三世版》。 錄音當日,Vincy表示這次合作是緣份使然,「呢幾年我轉咗風格之後,一直好想出一隻男女嘅合唱歌,但一直遇唔到,直到《同歸於盡》呢隻歌,我覺得隻歌嘅意思係可以做一個男女嘅對唱。」但她又一直懊惱應該找誰合唱,直至粉絲告知她Endy於其MV下留言,「我係勁開心啦!係喎!我覺得Endy好啱呢隻歌個vibe,我一直好想搵一個男嘅聲音係好有感染力,因為你本身好多歌都講關於你對呢個世界嘅一啲感受,都係一啲好deep嘅嘢。可能我哋同場嘅機會唔多,所以一直冇諗起。你呢個留言我覺得係好magical嘅一樣嘢發生咗,所以我就膽粗粗就叫咗我嘅監製幫我問你。」 Endy則自言搞事,「我搞事呀,哈哈。」坦言Vincy十分適合暗黑風格,「同埋我明你嘅歌多過以前,唔係話你以前啲歌我唔明,但而家覺得你好似係唱緊裏面嘅嘢,一路挖緊裏面嘅嘢出嚟。」他又將Vincy推出的暗黑大碟《Dark Light Of The Soul》的歌如數家珍,卻說錯歌名,十分搞笑,「《荊棘海》等嗰一系列嘅歌,《「渠」溝暢泳》(Vincy:《溝渠暢泳》呀)sorry,哈哈哈哈!嗰個系列開始,我覺得:『咦?可能可以合作喎。』」 隨後Vincy好奇問Endy:「我想問你一樣嘢,你留咗言話隻歌好聽,我一直好想問你,你鍾意隻歌乜嘢呢?」Endy則謂:「同歸於盡喎!有邊個夠膽用呢四個字?佢唔係好negative嗰種,但有一種好淒美嘅感覺,大家個美學觀有啲相似。」 問到獨唱版跟合唱版的分別,Vincy自行解構,「solo版我相信或者我希望有一個人係會願意等我一生一世、或者三生三世;但當去到有把男聲嘅時候,就會再堅定啲,因為已經有呢個人出現咗。」而Endy則說:「因為份詞涉及一世、兩世、三世,生與死,我有睇佛經、哲理,我一路唱一路諗,有啲乜嘢人會穿插你嘅生死、幾世會見呢?一定係屋企人、或者係爭你錢嘅人,哈哈。我就有好多畫面浮過,能夠做到屋企人都係緣份,所以或多或少我都有閃過屋企人、擺咗好多自己屋企人嘅情緒入去唱。」

