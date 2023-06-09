【娛樂新聞】泳兒邀請周國賢合唱新歌《同歸於盡 之三生三世版》

早前，泳兒（Vincy）推出今年以「祝福」為命題嘅首部作品《同歸於盡》，獲外間好評，更引來周國賢（Endy）於其MV下留言：「好好聽。」見Endy留言，Vincy便趁機邀請對方合作，將《同歸於盡》變成男女對唱的《同歸於盡 之三生三世版》。

錄音當日，Vincy表示這次合作是緣份使然，「呢幾年我轉咗風格之後，一直好想出一隻男女嘅合唱歌，但一直遇唔到，直到《同歸於盡》呢隻歌，我覺得隻歌嘅意思係可以做一個男女嘅對唱。」但她又一直懊惱應該找誰合唱，直至粉絲告知她Endy於其MV下留言，「我係勁開心啦！係喎！我覺得Endy好啱呢隻歌個vibe，我一直好想搵一個男嘅聲音係好有感染力，因為你本身好多歌都講關於你對呢個世界嘅一啲感受，都係一啲好deep嘅嘢。可能我哋同場嘅機會唔多，所以一直冇諗起。你呢個留言我覺得係好magical嘅一樣嘢發生咗，所以我就膽粗粗就叫咗我嘅監製幫我問你。」

Endy則自言搞事，「我搞事呀，哈哈。」坦言Vincy十分適合暗黑風格，「同埋我明你嘅歌多過以前，唔係話你以前啲歌我唔明，但而家覺得你好似係唱緊裏面嘅嘢，一路挖緊裏面嘅嘢出嚟。」他又將Vincy推出的暗黑大碟《Dark Light Of The Soul》的歌如數家珍，卻說錯歌名，十分搞笑，「《荊棘海》等嗰一系列嘅歌，《「渠」溝暢泳》（Vincy：《溝渠暢泳》呀）sorry，哈哈哈哈！嗰個系列開始，我覺得：『咦？可能可以合作喎。』」

隨後Vincy好奇問Endy：「我想問你一樣嘢，你留咗言話隻歌好聽，我一直好想問你，你鍾意隻歌乜嘢呢？」Endy則謂：「同歸於盡喎！有邊個夠膽用呢四個字？佢唔係好negative嗰種，但有一種好淒美嘅感覺，大家個美學觀有啲相似。」

問到獨唱版跟合唱版的分別，Vincy自行解構，「solo版我相信或者我希望有一個人係會願意等我一生一世、或者三生三世；但當去到有把男聲嘅時候，就會再堅定啲，因為已經有呢個人出現咗。」而Endy則說：「因為份詞涉及一世、兩世、三世，生與死，我有睇佛經、哲理，我一路唱一路諗，有啲乜嘢人會穿插你嘅生死、幾世會見呢？一定係屋企人、或者係爭你錢嘅人，哈哈。我就有好多畫面浮過，能夠做到屋企人都係緣份，所以或多或少我都有閃過屋企人、擺咗好多自己屋企人嘅情緒入去唱。」