電訊公司T-Mobile表示,有黑客在11月的資料外洩事件中,得到3700萬現有客戶的個人資料。

T-Mobile公司表示,黑客竊取的客戶數據,包括姓名、賬單地址、電子郵件、電話號碼、出生日期、和客戶正在用的T-Mobile服務。

但黑客並沒得到客戶的社會安全號碼、信用卡資料、身份證號碼或財務資料。

得知數據洩露事件後,T-Mobile表示立即採取行動,一日內阻止黑客攻擊,該公司表示正在調查事故,但相信已完全受控。

