法例要求社區大學需提高ESL學生完成可轉學分英數課程機率 但疫情影響進度

在2018年開始生效的AB 705法例,規定社區大學必須提高學生完成可以轉學分的英語和數學課程的機率,但是過去三年,疫情卻影響了實施這項法例的進度。

加州公共政策研究所的報告指出,每年有上萬個學生在加州115間社區大學中,報讀英語為第二語文ESL的課程,他們有不同的學習目標,也各有不同的國籍與教育背景,一些學生要提升就業機會,一些學生的目標則是要轉到四年制大學。

AB705規定社區大學要提高這些報讀ESL的學生,在三年內完成一個可以轉學分的英語課程,也要社區大學加重用學生的高中成績來錄取學生,而不只是通過普通考試。

ESL的改革,原本要在2020年秋天開始,但是因為疫情推遲一年,也不容易記錄AB 705取得的功效,特別是很多學習都改到網上進行。

加州公共政策研究院政策主任Laura Hill說:「改到網上教學,讓更多學生、更多不同種類的學生能夠上課,我們知道有一些學生,在上班休息時間上課,或是班與班之間的時間,可以是在餐廳,或是戶外的工作場所,甚至在家中有孩子在場或在孩子睡覺時上課。」

研究所表示,給予這些原本不能到課室上課的學生靈活性上課的機會,也提升了他們的學習過程。

