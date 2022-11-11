颶風妮可減弱為熱帶風暴 佛州逾30多萬商住戶停電

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在佛羅里達登陸的一級颶風妮可（Nicole），造成當地超過30多萬間房屋和商家停電，許多靠近海岸的房屋更直接被大浪打壞沖進海裡，雖然目前妮可已經減弱成熱帶風暴，但持續往北移動之下，包括喬治亞、南卡羅來納等州仍須注意。

在成為佛州近40年來首個在11月登陸的颶風，妮可威力雖然已經減弱，不過持續向北移動中。

佛羅里達州緊急事務管理局局長Kevin Guthrie說：「海灘持續危險，因為東岸持續升高的大浪。」

嚴峻的天氣威脅下，現在包括佛羅里達、喬治亞和南卡羅來納等三個州，還可能受到影響，因為妮可的外圍環流，可能會伴隨著大風大雨，現在在南卡包括Charleston的街道都出現淹水。

River縣緊急管理局主任Ryan Lloyd說：「海岸的淹水警告應該要持續運作，目前還水預計還比一半正常水平，還要高2至3英呎。」

回到佛羅里達，妮可造成的影響還在擴大中，包括很多房屋和建築都直接被沖到海裡，引發民眾撤離。

超過30萬的當地民眾現在都沒有電力可用，班機被取消、學校停課，另外在Fort Lauderdale，有碼頭的部份建築已遭到破壞。

Eric Flowers, Indian River County Sheriff說：「當地持續有風雨發生，按理就不該發生了，民眾請小心。」

不過當地官方表示，其實妮可在當地造成的影響已經比想像中小了，因為風勢最強的時候，剛好碰到低潮期，限制了暴風和大洪水發生，一些海灘社區因此倖免於難。

Lloyd說：「印地安河縣躲過這次衝擊後，目前是安全的，至少此刻我們慶幸沒收到太多損害報告。」

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