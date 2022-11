颶風妮可減弱為熱帶風暴 佛州逾30多萬商住戶停電

【KTSF】

在佛羅里達登陸的一級颶風妮可(Nicole),造成當地超過30多萬間房屋和商家停電,許多靠近海岸的房屋更直接被大浪打壞沖進海裡,雖然目前妮可已經減弱成熱帶風暴,但持續往北移動之下,包括喬治亞、南卡羅來納等州仍須注意。

在成為佛州近40年來首個在11月登陸的颶風,妮可威力雖然已經減弱,不過持續向北移動中。

佛羅里達州緊急事務管理局局長Kevin Guthrie說:「海灘持續危險,因為東岸持續升高的大浪。」

嚴峻的天氣威脅下,現在包括佛羅里達、喬治亞和南卡羅來納等三個州,還可能受到影響,因為妮可的外圍環流,可能會伴隨著大風大雨,現在在南卡包括Charleston的街道都出現淹水。

River縣緊急管理局主任Ryan Lloyd說:「海岸的淹水警告應該要持續運作,目前還水預計還比一半正常水平,還要高2至3英呎。」

回到佛羅里達,妮可造成的影響還在擴大中,包括很多房屋和建築都直接被沖到海裡,引發民眾撤離。

超過30萬的當地民眾現在都沒有電力可用,班機被取消、學校停課,另外在Fort Lauderdale,有碼頭的部份建築已遭到破壞。

Eric Flowers, Indian River County Sheriff說:「當地持續有風雨發生,按理就不該發生了,民眾請小心。」

不過當地官方表示,其實妮可在當地造成的影響已經比想像中小了,因為風勢最強的時候,剛好碰到低潮期,限制了暴風和大洪水發生,一些海灘社區因此倖免於難。

Lloyd說:「印地安河縣躲過這次衝擊後,目前是安全的,至少此刻我們慶幸沒收到太多損害報告。」

