傳統搖擺州佛羅里達「染紅」 州長或將問鼎總統

兩黨在國會選情拉鋸,不過共和黨在佛羅里達州優勢明確,有跡象將這個傳統搖擺州逐步「染紅」。州長德桑蒂斯輕鬆連任,更有望與前總統特朗普對壘,代表共和黨問鼎總統。

共和黨的德桑蒂斯開票初期就報捷,以近六成得票率,連任佛羅里達州州長。

德桑蒂斯說:「我們向佛羅里達人民作出承諾,並兌現承諾,所以四年後的今天,人民作出了決定,自由在這裡扎根。」

相比4年前,在這個傳統被視為搖擺州的佛羅里達,僅以少過半個百分點優勢勝選,他今次拋離民主黨的克里斯特近20個百分點,輕鬆擊敗對手,更贏下匯集拉丁裔選民的傳統藍營據點——奧西奧拉縣。

作為近年冒起的共和黨新星,德桑蒂斯這次大勝鞏固其黨內地位,2024年代表共和黨問鼎總統的呼聲更高,估計他將與多次暗示擬捲土重來的前總統特朗普正面交鋒。

特朗普選舉夜在佛羅里達州海湖莊園觀看點票結果,他曾公開嘲弄德桑蒂斯偽善,更威脅公開對方黑材料。

來自佛羅里達的兩位共和黨重量級人馬當中,民調顯示44歲的德桑蒂斯獲當地約四成半選民支持挑戰入主白宮,贊成特朗普重整旗鼓的僅約三成。

佛羅里達是歷屆總統選戰關鍵戰場,不過分析認為,此州有進一步傾向紅營的跡象,除了德桑蒂斯在州長選戰贏得清脆,共和黨參議員魯比奧亦以逾五成七得票成功連任,擊倒由眾議院轉跑道的民主黨候選人戴明斯,是佛羅里達州首次有共和黨人連任3屆參議員。

有傳媒分析當地共和黨登記選民人數,去年已首次超越藍營。

