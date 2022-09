史丹福大學東亞圖書館將啟用台灣漢學資源中心（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

史丹福大學東亞圖書館週四正式與台灣國家圖書館簽署合作協議,啟用台灣漢學資源中心。

簽約儀式週四在史丹福大學東亞圖書館舉行,由史大東亞圖書館代表和台灣國家圖書館館長曾淑賢共同簽署合作協議,宣告一個全新的台灣漢學資源中心將在此成立,駐舊金山台北經文處副處長朱永昌也在場見證這歷史性的一刻。

史丹福Green圖書館特殊藏書部門總監Roberto G. Trujillo說:「跟全世界的同僚合作,已是史丹福圖書館的商標了,此刻就如同我們今天下午所言,是個歷史性的事情,跟這家圖書館合作,讓它加入史丹福和東亞圖書館,是非常重要的,我們並未為了有趣而為之,而是為了支持我們的教職員、學生以及訪問學者,這些人士來自世界各地,對於台灣以及中文有極大興趣。,我想這些收藏就代表了這個情況。」

原定出席簽約儀式的東亞圖書館館長Michael Keller因故無法參加,臨時委由Trujillo總監代打。

台灣的國家圖書館近年來積極與海外的圖書館合作,去年才與史丹佛大學圖書館,以及英國牛津大學圖書館合作,展開中文古籍文獻數位典藏計畫,共取得超過3萬影幅的數位影像,如今再進一步於史丹福大學東亞圖書館成立台灣漢學資源中心。

台灣國家圖書館館長曾淑賢說:「這項協議是我們努力在世界各國,能夠建立一個學術交流跟合作的平台,透過這個平台,希望提供給在這邊從事研究,不管是台灣研究,或者是文史哲,古代的文史哲研究方面的學者,以及學生還有研究人員,有更多的相關有關台灣出版的學術出版品,還有研究報告,還有數位資源,尤其是在現在疫情非常嚴重的時候,如何把台灣的數位資源,透過網路的方式提供給全世界有興趣或者是有需要研究的朋友,不用再搭飛機冒著疫情的風險到台灣去做研究。」

曾淑賢表示,希望這次合作協議的簽訂,持續推動雙方的學術和文化交流,將來除了提供台灣優質的出版品,和學術資源給史丹福大學東亞圖書館,也會合作舉辦研討會以及展覽等建立更多的合作關係。

