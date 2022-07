影評：大小觀眾都會喜愛的動畫片《海獸獵人》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個要和自己心目中的英雄出海捕捉海中怪獸的女孩,如何在探險的途中,啟發自己的英雄。

在一起海難中生還的男童Jacob,長大後和救他的船長Crow,多年在海上追捕怪獸。一個靠航海擴大帝國的國家,也將Crow、Jacob 和他們來自五湖四海的船員,塑造成人們心目中的偶像,當中也包括父母在海難中離世的孤兒Maisie。Maisie 無法說服Jacob 讓她加入團隊,私自偷渡上船。皇室為了要再擴張軍力,要軍隊取代多年靠海維生的獵人團隊。Crow 和Jacob 不願被淘汰,於是和皇室的軍隊開始競賽,看誰能夠捕捉到最大、最危險的海獸Bluster。過程中,船長Crow 不惜付出任何代價。而Jacob 和Maisie 卻也發現,海獸之所以被淪為人們的敵人,也是皇室為了鞏固自己的勢力,而創造出來的謊言。人與獸能否和平共處?

這是串流平台Netflix 本身的出品,不需要依靠票房,題材也勇於爭取突破。最明顯的部分就是,故事沒有指定特別的發生地點。從歷史角度來看,應該是歐洲某處。但是劇中人物,卻出現不同族裔的面孔。以時代電影創作來看大膽、新鮮。

在動畫方面的設計,許多在海中的鏡頭,都有非常細膩的刻畫。而不同的海獸帶有創意的同時,也看得出一些給日本怪獸電影致敬。感覺些許奇怪的是,Bluster 的設計幾乎過於簡單,但或許也顯示自然界中的純真。

故事中關於”英雄也可以有錯“的主要主題,也是大小觀眾能夠從中領悟的,成為家長在看完電影之後,可以和孩子研究的話題。

《海獸獵人 The Sea Beast》適合大小觀眾觀看。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在Netflix 串流平台上映。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81018682

“The Sea Beast” Review: Visually bold and refreshing man-and-beast adventure

“Screening Room” reviews “The Sea Beast”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/81018682

Now streaming on Netflix