影評：《小小兵2:格魯的崛起》在舊金山取鬧奪笑

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

12年前的《Despicable Me》給電影觀眾介紹了超級可愛的小黃人。4部相關系列電影之後,新的小黃人電影,帶大家回到復古的70年代。

話說在1976年,稱為“Vicious 6” 的六人惡人幫,到一個荒野森林盜取一個魔石項鍊。到手之後,惡人幫成員把精通功夫的Wild Knuckles 背叛、遺棄。惡人幫現在也就有一個空缺。小黃人Minions 的主人格魯Gru 年紀雖小,野心卻大,想要加入自身英雄的團隊中。惡人幫嫌Gru 乳臭未乾拒絕了他。Gru 卻想到獲得認同的方法,就是把惡人幫的魔石項鍊偷走。Gru 其中一個小黃人幫手,卻也將項鍊換走。Gru 和他的小黃人團隊就開始追逐著項鍊的過程。還有一段插曲是三個小黃人到舊金山華埠找楊紫瓊配音的針灸師父學功夫的橋段,也有一些笑料。故事中一些關於舊金山斜坡很陡的鏡頭,也是灣區觀眾能夠體會的。

這算是一部小黃人的前傳電影,讓大家知道這些人物如何結下不解之緣。其他一些小黃人的笑料還算一般。一路來喜歡他們的觀眾不會改變主意。而對喜歡復古味道的觀眾來說,70年代的社會面貌,尤其加上具代表性的迪斯科音樂,還有現代科技還沒有充斥人們生活的時代,都叫人回味無窮。

而在動畫方面的成就上,電影將舊金山華埠用心的設計,已經值回票價。還加上故事的高潮,發生在農曆新年大遊行。灣區觀眾,下次看遊行的時候會想到這部電影。而之後還會否看到更多的小黃人電影,或許還需要看票房來決定。

《小小兵2:格魯的崛起 Minions: The Rise of Gru》把笑料放在灣區觀眾熟悉的世界中,看得特別有味道。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映

電影網頁:https://www.minionsmovie.com/

“Minions: The Rise of Gru” Review: Minions and Gru having fun in San Francisco

“Screening Room” reviews “Minions: The Rise of Gru”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.minionsmovie.com/

Now in theatres