影評：《黃金屋》軟禁中的36個小時

一對富豪夫婦到渡假屋,卻遇上搶劫他們的歹徒,是否能夠逃出生天?

電影中的三個主要人物都沒有姓名。一個看似南加州沙漠中,陽光燦爛的渡假屋中,一個男子在屋子後院享受飲料。然後在屋內的房間內,找到一把槍和一些現金。這盜賊正要離開的時候,一對富豪夫婦走了進來。盜賊被兩人發現,也就將他們軟禁。但也就是被夫妻見到了他的面孔,盜賊必須考慮遠走高飛、建立新生活。三人討論著應該需要多少錢。而最終定下的數目的現金,也不是一時能夠從銀行取得,富豪需要助理送來這筆錢,但是需要隔天才能送到。三人因此必須同在屋內36小時,這段期間也出現不同程度的起伏,還有一個園丁出現,也增加了懸疑感。最終是否會有任何人逃出生天?

幾乎只有在同一個地方發展的劇情,帶有舞台劇的感覺,但其實也還更像一個電影實驗。讓三位有天分的演員,困在一個空間中發揮所長。飾演盜賊的是Jason Segel,帶有笨賊的影子。但也因為劇本沒有給予他盜竊或復仇的動機,就比較難站在他那一邊,尤其是富豪的眾人在他之下的待人態度已經是令人不適。由Jesse Plemons 飾演的富豪,同樣缺乏立體感。至於飾演妻子的Lily Collins ,是劇中比較討好的人物,感覺到她對這段婚姻的見解。

正也是電影人物缺乏所需要的行動動機,縱然結局帶有一絲震撼感,卻沒有說服力。而電影感覺只是一個半成功的實驗。

《黃金屋 Windfall》為想在家中取得些許娛樂的電影觀眾,提供一個不錯的選擇。滿分中五分得三分,可以欣賞。

電影目前在Netflix 串流平台放映。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81483895

