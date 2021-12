網上簽名請願活動主張廢除加州47號法案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

面對加州不斷發生的汽車房屋竊盜案,以及零售商的快閃搶劫案,大部分的人歸咎於加州的47號法案,現在有人在網上發起請願運動,要廢除47號法案。

主張廢除加州47號法案的網上簽名請願活動,在短時間內已經有超過6萬人簽名,發起者說,當初47號提案人,以”街道安全和學校”為號召,結果選民被騙了,47號法案讓大多數犯罪,甚至是職業罪犯零監禁時間。

這個請願網站在華人圈子廣泛流傳,記者訪問StopProp16.org發起人,目前是Equal Rights For ALL PAC副會長Tony Guan,他認為這個網站的確引發了關注,但是實際作用有限。

Tony說:「從實際上的角度,他能起到的作用非常有限,他是在網站上發起的簽名,那這個網站沒有任何的法律效應。」

眾所皆知,要罷免民選官員,或是廢除法案,是要花大量的時間金錢,蒐集真正的選民簽名,這個請願網站或許可以做為選民厭惡47號法案宣洩出口,但是Tony說,為廢除47號法案而設的加州20號提案,在去年的選舉中已經被加州選民大比數否決了。

Tony說:「它(20號提案)就是要廢除47號提案,但是在媒體大量宣傳之下,老百姓就糊裡糊塗選了NO,所以說實際上他已經被測試過,我們其實可以在去年有一個真正的影響,有效果的通過我們手上的選票,來把47號提案廢除,很遺憾加州選民沒有做到。」

Tony說,加州整個司法制度出了問題,從立法到執法到宣判,整套都是漏洞百出.

Tony說:「警察千辛萬苦抓住了,檢察官都不會去起訴他,更不會抓到監獄,基本上還沒把犯罪紀錄的單子填上去,罪犯都已經走到街上去了,他還嘲笑你警察費這個勁幹嘛,警察也管不了,商場裡的保安自然站在那也不管。」

47號法案的立法原意是,把一些非暴力的罪行從重罪改為輕罪,把司法與執法的錢省下來,轉用於預防學校欺凌及逃學、戒毒、精神健康、受害人服務,以及其他各項旨在減少入獄人數以監獄壓力的計劃,但是因為入店行竊、被盜財物或涉案損失價值不超過950元,便是屬輕罪不需拘留,有批評者指這樣一來,檢察官也不予起訴,歹徒沒有案底就敢繼續為非作歹,這也是為什麼零售業、小商業、汽車、入屋盜竊頻頻發生.

Tony說,針對47號提案的網路請願用意雖好,但是效果有限.

Tony說:「有人要做出真正的改變,我們要做的事情遠遠簽署一個網路簽名多的多,所以請大家加入義工隊伍,能夠真正做一些把好的提案放在選票上。」

他還呼籲民眾跟縣檢察官多反應,要保護社區安全,不能再容忍犯罪行動。

