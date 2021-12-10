網上簽名請願活動主張廢除加州47號法案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

面對加州不斷發生的汽車房屋竊盜案，以及零售商的快閃搶劫案，大部分的人歸咎於加州的47號法案，現在有人在網上發起請願運動，要廢除47號法案。

主張廢除加州47號法案的網上簽名請願活動，在短時間內已經有超過6萬人簽名，發起者說，當初47號提案人，以”街道安全和學校”為號召，結果選民被騙了，47號法案讓大多數犯罪，甚至是職業罪犯零監禁時間。

這個請願網站在華人圈子廣泛流傳，記者訪問StopProp16.org發起人，目前是Equal Rights For ALL PAC副會長Tony Guan，他認為這個網站的確引發了關注，但是實際作用有限。

Tony說：「從實際上的角度，他能起到的作用非常有限，他是在網站上發起的簽名，那這個網站沒有任何的法律效應。」

眾所皆知，要罷免民選官員，或是廢除法案，是要花大量的時間金錢，蒐集真正的選民簽名，這個請願網站或許可以做為選民厭惡47號法案宣洩出口，但是Tony說，為廢除47號法案而設的加州20號提案，在去年的選舉中已經被加州選民大比數否決了。

Tony說：「它（20號提案）就是要廢除47號提案，但是在媒體大量宣傳之下，老百姓就糊裡糊塗選了NO，所以說實際上他已經被測試過，我們其實可以在去年有一個真正的影響，有效果的通過我們手上的選票，來把47號提案廢除，很遺憾加州選民沒有做到。」

Tony說，加州整個司法制度出了問題，從立法到執法到宣判，整套都是漏洞百出．

Tony說：「警察千辛萬苦抓住了，檢察官都不會去起訴他，更不會抓到監獄，基本上還沒把犯罪紀錄的單子填上去，罪犯都已經走到街上去了，他還嘲笑你警察費這個勁幹嘛，警察也管不了，商場裡的保安自然站在那也不管。」

47號法案的立法原意是，把一些非暴力的罪行從重罪改為輕罪，把司法與執法的錢省下來，轉用於預防學校欺凌及逃學、戒毒、精神健康、受害人服務，以及其他各項旨在減少入獄人數以監獄壓力的計劃，但是因為入店行竊、被盜財物或涉案損失價值不超過950元，便是屬輕罪不需拘留，有批評者指這樣一來，檢察官也不予起訴，歹徒沒有案底就敢繼續為非作歹，這也是為什麼零售業、小商業、汽車、入屋盜竊頻頻發生．

Tony說，針對47號提案的網路請願用意雖好，但是效果有限．

Tony說：「有人要做出真正的改變，我們要做的事情遠遠簽署一個網路簽名多的多，所以請大家加入義工隊伍，能夠真正做一些把好的提案放在選票上。」

他還呼籲民眾跟縣檢察官多反應，要保護社區安全，不能再容忍犯罪行動。

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