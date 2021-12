FDA及CDC建議Pfizer加強針接種年齡降低至16歲

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)及聯邦疾控中心(CDC)一同建議Pfizer加強針接種年齡降低至16歲,全國有約400萬名16至17歲青少年合資格接種。

這個建議是在Pfizer發布的研究顯示兩種劑量加上加強針足以抵抗Omicron變種後宣佈,這是新型肺炎加強針第一次,准許予這個年齡層接種,而16至17歲年齡層現在會跟成年人一樣,可以在接種完第二針疫苗6個月後接種加強針。

這個建議是在Pfizer發布的研究,顯示兩種劑量加上加強針,足以抵抗Omicron變種後宣佈,這是新型肺炎加強針第一次准許予這個年齡層接種,而16至17歲年齡層現在會跟成年人一樣,可以在接種完第二針疫苗6個月後接種加強針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。