FDA及CDC建議Pfizer加強針接種年齡降低至16歲

December 10, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）及聯邦疾控中心（CDC）一同建議Pfizer加強針接種年齡降低至16歲，全國有約400萬名16至17歲青少年合資格接種。

這個建議是在Pfizer發布的研究顯示兩種劑量加上加強針足以抵抗Omicron變種後宣佈，這是新型肺炎加強針第一次，准許予這個年齡層接種，而16至17歲年齡層現在會跟成年人一樣，可以在接種完第二針疫苗6個月後接種加強針。

這個建議是在Pfizer發布的研究，顯示兩種劑量加上加強針，足以抵抗Omicron變種後宣佈，這是新型肺炎加強針第一次准許予這個年齡層接種，而16至17歲年齡層現在會跟成年人一樣，可以在接種完第二針疫苗6個月後接種加強針。

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