舊金山一房子上市3天內以超過叫價100萬成交（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

在舊金山(三藩市)有一個房子,在上市3天內便以超過要價100萬以上的價格成交。

就是這個坐落在Davison山腳在Twin Peaks西面的房子,剛剛以350萬成交,比叫價多100萬,這個房子有2400平方尺,有四個臥室和兩車位車庫,風景十分美麗。

地產代理Richard Woo說:「我們都很驚訝,高出這麼多。」

地產代表Holly Phan說:「沒想到會高出100萬。」

Compass市場分析師Patrick Carlisle說:「過去一年這市場很狂熱,我們見到一些很誇張的出價過高案子,不僅是這裡,灣區各地也這樣。」

他還表示,整個灣區現在的樓盤依舊嚴重不足,這讓買家搶貨從而提高了房價,一有房子上市很快便被搶走。

Carlisle說:「幾乎灣區各處都瘋了,早晚這種上升週期將會終結,歷史告訴我們,非常難以預測上升週期會在何時結束。」

根據加州地產經紀協會的數據,在Santa Clara縣的房子最快成交。

Sonoma縣和Napa縣的房子賣出的速度最慢。

Woo說:「這是賣家市場。」

但賣家還是要做足準備。

Woo說:「當然時機很重要,地點也很重要,但是最重要的是要在賣前把房子準備好。」

