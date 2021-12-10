舊金山一房子上市3天內以超過叫價100萬成交（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

在舊金山（三藩市）有一個房子，在上市3天內便以超過要價100萬以上的價格成交。

就是這個坐落在Davison山腳在Twin Peaks西面的房子，剛剛以350萬成交，比叫價多100萬，這個房子有2400平方尺，有四個臥室和兩車位車庫，風景十分美麗。

地產代理Richard Woo說：「我們都很驚訝，高出這麼多。」

地產代表Holly Phan說：「沒想到會高出100萬。」

Compass市場分析師Patrick Carlisle說：「過去一年這市場很狂熱，我們見到一些很誇張的出價過高案子，不僅是這裡，灣區各地也這樣。」

他還表示，整個灣區現在的樓盤依舊嚴重不足，這讓買家搶貨從而提高了房價，一有房子上市很快便被搶走。

Carlisle說：「幾乎灣區各處都瘋了，早晚這種上升週期將會終結，歷史告訴我們，非常難以預測上升週期會在何時結束。」

根據加州地產經紀協會的數據，在Santa Clara縣的房子最快成交。

Sonoma縣和Napa縣的房子賣出的速度最慢。

Woo說：「這是賣家市場。」

但賣家還是要做足準備。

Woo說：「當然時機很重要，地點也很重要，但是最重要的是要在賣前把房子準備好。」

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