東灣Newark警方拘捕兩名涉嫌偷車兼無牌駕駛的未成年男子,匪徒更一度跟警車追逐。

警方表示,上星期發現有3名青少年在Newark市一個停車場,搶走一名75歲事主的白色SUV汽車,然後開車跟警車追逐。

警員在Hayward市將其中兩名匪徒拘捕,他們年紀只有15歲,第三名疑犯仍然在逃,事主受輕傷。

