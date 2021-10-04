舊金山華埠農曆新年花車巡遊明年再度登場

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舊金山（三藩市）中華總商會宣布，因疫情停辦一年的農曆新年花車巡遊將於明年再度登場，大會規定所有工作人員及坐上花車的人，必須要完成接種疫苗。

中華總商會宣布，虎年的農曆新年花車匯演，將於明年2月19日登場，歡迎民眾親身參加或到現場欣賞。

此外，一系列的農曆新年慶祝活動停辦一年後重辦，包括是全美華埠小姐競選，競選現已接受報名。

商會表示，過去18個月，舊金山在抗疫方面展示了強大的決心與堅韌，疫情的影響對舊金山來說算是受到控制，讓市府在安全的情況下，逐漸容許商業重開。

不過，疫情在短期內不會消失，因此商會指，為了保障大家的安全，近千名參與匯演的義工及花車巡遊的參加者，必須接種完整疫苗，在匯演的全程，亦要戴著口罩。

大會計劃明年的匯演同樣設有看台觀眾席，門票預計將於11中前公開發售，出席活動的觀眾，必須跟足州府及舊金山市府的衛生指引

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