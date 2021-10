舊金山華埠農曆新年花車巡遊明年再度登場

【KTSF】

舊金山(三藩市)中華總商會宣布,因疫情停辦一年的農曆新年花車巡遊將於明年再度登場,大會規定所有工作人員及坐上花車的人,必須要完成接種疫苗。

中華總商會宣布,虎年的農曆新年花車匯演,將於明年2月19日登場,歡迎民眾親身參加或到現場欣賞。

此外,一系列的農曆新年慶祝活動停辦一年後重辦,包括是全美華埠小姐競選,競選現已接受報名。

商會表示,過去18個月,舊金山在抗疫方面展示了強大的決心與堅韌,疫情的影響對舊金山來說算是受到控制,讓市府在安全的情況下,逐漸容許商業重開。

不過,疫情在短期內不會消失,因此商會指,為了保障大家的安全,近千名參與匯演的義工及花車巡遊的參加者,必須接種完整疫苗,在匯演的全程,亦要戴著口罩。

大會計劃明年的匯演同樣設有看台觀眾席,門票預計將於11中前公開發售,出席活動的觀眾,必須跟足州府及舊金山市府的衛生指引

