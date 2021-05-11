San Leandro市亞裔長者被非裔匪徒推跌打劫

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東灣San Leandro市一名亞裔男長者，上周六光天化日下被兩名匪徒推下地上打劫，過程中受輕傷。

事發於5月4日下午約4時，受害人現年80歲，在Acapulco路142000號路段散步時遇上兩名匪徒，匪徒把他推跌，要求他交出錢包，受害人高呼求救時，匪徒強行搶走他手上戴者的Fitbit手帶，得手後乘坐一輛藍色Subaru四門汽車逃走.

受害人受輕傷，無須到醫院救治。

On Saturday, May 8th, at 4 pm, an eighty-year-old Asian male was out for a walk in the 14200 block of Acapulco Road in… Posted by San Leandro Police Department on Tuesday, May 11, 2021

同日下午5時45分左右，懷疑是同一班匪徒在Bancroft大街500號路段打劫一名19歲拉美裔女子，受害人被搶去手袋。

兩宗案件的疑犯同樣是非裔，年齡介乎16至19歲，身高約5呎7吋，身材瘦削，乘坐藍色四門汽車逃走。

San Leandro警方3月進行的一項調查發現，2020年市內發生針對亞裔的罪案，較2019年同期急增283%。

警方稱，雖然現階段沒有跡象顯示，第一宗案件的匪徒是基於受害人的族裔而犯案，但警方會從所有渠道調查這宗案件。

有案件消息的人士，可聯絡San Leandro警方，電話：(510) 577-2740，或傳文字短訊往TipSLPolice 888777。

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