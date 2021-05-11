舊金山華裔婦Muni巴士上無故遭非裔男人掌摑（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）再發生亞裔無端遇襲案件，一個非洲裔男人在Muni巴士上，無緣無故掌摑一名剛剛上車後坐下的華裔婦女，女事主接受本台專訪。

遇襲案事主陳女士說：「他一掌打在我的臉上，很大力，我的鼻子和口都流血，我感到一陣暈眩，很辛苦，我感到頭暈，他很猛力一掌迎頭打我，正面封著我的臉。」

周日早上將近9時，陳女士在聯合廣場附近Geary夾Leavenworth街登上一輛前往列治文區的Muni 38號快線巴士，她在巴士後面的門上車，坐在中間車門後面第二排的座位。

陳女士說：「我坐下沒有十秒，前面的黑人男人起來轉身，一掌打在我的口和臉，整個頭的位置，然後走向後門，我流鼻血，我的口也流血，我馬上衝向司機位置。」

陳女士是一名家居護理員，案發時正前往上班途中，她表示匪徒打她之後走向巴士後門，突然又掉頭走向司機方向。

陳女士說：「司機打開塑料擋板，他不能過來，後來他們對話，我不會英文聽不懂他們說什麼，司機就放他下車。」

陳女士說，匪徒下車之後司機報警，她自己也打911報警，她說當時巴士上有不少乘客，可是沒有一人給予援手和安慰。

陳女士說：「乘客之中有華裔，可是沒有一個人關心我，司機開門之後可能叫他們下車，他們還說趕著上班，那些中國人，沒有一人理會，沒有一人走過來。」

周日案發後，陳女士仍然上班，沒有前往醫院接受治療，周一傷口仍痛，晚上難以入睡。

陳女士說：「睡不著覺，很辛苦，很害怕，日間出來，見到那些人就驚慌，心理壓力很大。」

舊金山警方表示，周日案發後，中央警局的警員到現場調查，警方指出案發時，匪徒與女事主沒有任何交談，至今仍然在逃。

陳女士說：「我要告訴所有華人知道，團結起來，不要時常任人欺負。」

陳女士表示，匪徒是一名身高接近6呎，又高又瘦，大約50到60歲的非洲裔男人，市民如果有這宗案件的資料，請與警方聯繫，匿名報案熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。