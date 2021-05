舊金山華裔婦Muni巴士上無故遭非裔男人掌摑（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)再發生亞裔無端遇襲案件,一個非洲裔男人在Muni巴士上,無緣無故掌摑一名剛剛上車後坐下的華裔婦女,女事主接受本台專訪。

遇襲案事主陳女士說:「他一掌打在我的臉上,很大力,我的鼻子和口都流血,我感到一陣暈眩,很辛苦,我感到頭暈,他很猛力一掌迎頭打我,正面封著我的臉。」

周日早上將近9時,陳女士在聯合廣場附近Geary夾Leavenworth街登上一輛前往列治文區的Muni 38號快線巴士,她在巴士後面的門上車,坐在中間車門後面第二排的座位。

陳女士說:「我坐下沒有十秒,前面的黑人男人起來轉身,一掌打在我的口和臉,整個頭的位置,然後走向後門,我流鼻血,我的口也流血,我馬上衝向司機位置。」

陳女士是一名家居護理員,案發時正前往上班途中,她表示匪徒打她之後走向巴士後門,突然又掉頭走向司機方向。

陳女士說:「司機打開塑料擋板,他不能過來,後來他們對話,我不會英文聽不懂他們說什麼,司機就放他下車。」

陳女士說,匪徒下車之後司機報警,她自己也打911報警,她說當時巴士上有不少乘客,可是沒有一人給予援手和安慰。

陳女士說:「乘客之中有華裔,可是沒有一個人關心我,司機開門之後可能叫他們下車,他們還說趕著上班,那些中國人,沒有一人理會,沒有一人走過來。」

周日案發後,陳女士仍然上班,沒有前往醫院接受治療,周一傷口仍痛,晚上難以入睡。

陳女士說:「睡不著覺,很辛苦,很害怕,日間出來,見到那些人就驚慌,心理壓力很大。」

舊金山警方表示,周日案發後,中央警局的警員到現場調查,警方指出案發時,匪徒與女事主沒有任何交談,至今仍然在逃。

陳女士說:「我要告訴所有華人知道,團結起來,不要時常任人欺負。」

陳女士表示,匪徒是一名身高接近6呎,又高又瘦,大約50到60歲的非洲裔男人,市民如果有這宗案件的資料,請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

