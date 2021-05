美國職位空缺3月創新高 是否續發失業紓困金存爭議

【KTSF】

勞工部發表報告指出,美國職位空缺3月份創下新高,達到810萬個空缺,當中食品服務業聘請最多人。

州和地方政府教育部門也額外增加15.5萬個職位,娛樂及休閒、製造業、貿易和運輸等行業增加的空缺也很明顯。

至於裁員就跌至歷史新低,雖然目前有近一千萬人找工作,但數據反映出,勞工短缺正阻礙就業增長,這份報告可能令白宮受到壓力,要去檢討政府的失業金救助計劃,當中包括每週300元失業補助,而這個補助金額比大部份最低工資職位所得還要高。

在拜登政府的1.9萬億元疫情紓困救助計劃下,這個失業紓困金已經延長繼續發放至9月初,但有幾個州決定下個月開始停止發放政府這個失業紓困金。

有分析師指出,商業一方面逐步重開,但政府就繼續提供失業紓困金,似乎是有矛盾,不過聯儲局官員和財政部長耶倫就反駁說,失業紓困金本身不會構成問題,也不會養懶人,而是容許人可選擇是否重返職場。

