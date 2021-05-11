美國職位空缺3月創新高 是否續發失業紓困金存爭議

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勞工部發表報告指出，美國職位空缺3月份創下新高，達到810萬個空缺，當中食品服務業聘請最多人。

州和地方政府教育部門也額外增加15.5萬個職位，娛樂及休閒、製造業、貿易和運輸等行業增加的空缺也很明顯。

至於裁員就跌至歷史新低，雖然目前有近一千萬人找工作，但數據反映出，勞工短缺正阻礙就業增長，這份報告可能令白宮受到壓力，要去檢討政府的失業金救助計劃，當中包括每週300元失業補助，而這個補助金額比大部份最低工資職位所得還要高。

在拜登政府的1.9萬億元疫情紓困救助計劃下，這個失業紓困金已經延長繼續發放至9月初，但有幾個州決定下個月開始停止發放政府這個失業紓困金。

有分析師指出，商業一方面逐步重開，但政府就繼續提供失業紓困金，似乎是有矛盾，不過聯儲局官員和財政部長耶倫就反駁說，失業紓困金本身不會構成問題，也不會養懶人，而是容許人可選擇是否重返職場。

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