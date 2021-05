【有線新聞】

科羅拉多州一個派對發生槍擊案,6人死亡,槍手事後自殺。

有份參與生日派對的多個小孩沒有受傷,由親屬照顧。

事發於當地第二大城市科羅拉多斯普林斯,一個停泊流動房屋的公園,槍手是其中一名女死者的男朋友。周日闖入派對向參加者開槍,之後吞槍自殺,暫時未知動機。

