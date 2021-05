【有線新聞】

紐約時報廣場發生槍擊案,3人受傷,兇手在逃。

警方接報後封鎖現場調查,目擊者指周六下午近5時,數名男子在街頭口角,有人突然開槍,擊中兩個途經的女子和一個4歲女童的腳,要送院治理,相信無生命危險。

警方發布疑兇影像,呼籲民眾提供線索。

