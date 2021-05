北加州有人售賣偽造疫苗接種紀錄卡被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總統拜登的新冠病毒特別工作小組表示,截至周五總共有1.1億國人接種了完整疫苗,另外,北加州也有人因為售賣偽造的疫苗接種紀錄卡而被逮捕。

白宮新冠病毒特別工作小組主任Jeffrey Zients宣布,有1.5億國人接種了至少一劑疫苗,當中有1.1億接種了完整疫苗,他表示這目標比之前想像的更早達到,而隨著更多人接種疫苗,確診病例、住院病人和死亡病例會持續下降。

聯邦疾控中心(CDC)的數據顯示,全國過去7天,平均單日有45,800人確診,從14天的單日確診病例下降13%,而過去7天的平均單日死亡病例則是656例。

於此同時,Pfizer藥廠已經申請全面授權使用該公司和德國夥伴BioNTech共同研發的輝瑞疫苗,對象是16歲以上的民眾,預料在未來幾個月能夠得到這項正式的授權,該公司目前也已經申請在12到15歲人士的緊急使用許可,而同時也在年紀更小的人和孕婦進行試驗。

另外,在北加州靠近州府沙加緬度的Clements鎮,一間酒吧的業主涉嫌售賣偽造的新冠疫苗接種紀錄卡而被臥底揭發逮捕。

加州酒類飲品管控局表示,在接到有關消息之後,在4月派臥底到Old Corner Saloon酒吧買了偽造的疫苗接種紀錄卡數次,這個星期再度回到這間酒吧,也還看到有人買這些偽造卡,而逮捕了酒吧業主Todd Anderson,他將被控3項嚴重控罪,包括身分盜竊、偽造政府文件和帶有沒有註冊的槍械,也面對另外一項偽造衛生證件的輕罪。

當局相信這是加州的第一起類似事件。

