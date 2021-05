【KTSF】

馬里蘭州巴爾的摩在一間煙酒舖工作的兩名韓裔姐妹,週日晚正要打烊時,被一名手持磚塊的男人無故襲擊,店內的閉路電視拍下整個過程。

閉路電視片段顯示,一個女人正要關門時,店外一個身穿紅色T恤、手持磚塊的男人強行進入店內,並將那個女人拖落地,雙方糾纏期間,店內一個男人走出店外,紅色衫的疑犯用手上的磚塊擊打女事主的頭,之後另一名女人上前阻止時,也被疑犯用磚大力擊打頭部。

兩個女人合力將疑犯趕出店外,期間多次被疑犯襲擊,疑犯之後逃去。

警方表示,兩名分別66歲和67歲的女事主均受重傷,需要送院,傷口要縫針。

警方其後拘捕49歲的疑犯,他被控兩項襲擊罪,警方未有透露是否將案件列為仇恨罪。

