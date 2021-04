【KTSF】

中半島Redwood City發生入屋搶劫案,4個匪徒持械搶劫,並且襲擊屋裡面的男女事主,導致他們受傷。

案發現場位於Oak Avenue 1700號地段,警方表示,上星期四晚上10時半左右,4個拉美裔男性上前敲門,屋裡面的男事主開門後,其中一個竊賊用電擊槍襲擊事主,他的同黨入屋後,用膠帶綁住男事主和女事主,匪徒在屋內搜掠,搬走一個大保險箱以及其他財物,男女事主都受了傷,女事主需要送院治療。

警方表示,案中事主都不是亞裔,又指出市內很少發生入屋搶劫案,警方呼籲市民小心門戶,最好安裝智能門鈴,看清楚屋外面是什麼人才開門。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。