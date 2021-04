舊金山「亞太裔傳統月」今年主題響應「反對仇視亞裔」運動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

每年5月是美國的「亞太裔傳統月」,舊金山也會舉辦年度慶祝活動,而今年的活動主題也會響應目前在全美發起的「反對仇視亞裔」的運動。

舊金山市長布里德連同舊金山幾位高階亞裔市府官員,周四一起出席記者會,宣佈下個月慶祝亞太裔傳統月的相關活動。

布里德表示,過去幾個月甚至過去一年,亞裔社區經歷了很多挑戰,而亞太裔傳統月也是倡導各族裔社區的團結。

布里德說:「在舊金山,我們非常明確地表示,我們不會容忍仇恨和分裂,我們將竭盡所能,不僅要進行正確的政策、變更和投資,而且還要採取必要的措施,以彌合這些差距。」

市府行政官朱嘉文(Carmen Chu)表示,歧視亞裔在美國並不是新鮮事物,也並非完全因為疫情,而是美國歷史的一部分,包括當年的鐵路華工,以及排華法案都已載入史冊,而亞太裔傳統月也是提醒美國民眾,應該承認亞太裔對美國社會的貢獻。

朱嘉文說:「因為這是所有人參與的機會,提醒所有人,亞裔美國人的歷史,就是美國的歷史,當我們開始進行對話時,我們也開始容易談論自己的傷痛和經歷,我們開始建立聯繫,在社區之間建立橋樑,確保我們在前進以及在哪裡。」

活動主辦方,亞太裔傳統基金會創辦人兼主席鄭可欣(Claudine Cheng)說,為響應全美反對仇視亞裔的運動,今年的慶祝活動還首次表揚不同亞太裔的藝術家,以增進對各自文化的了解,因為各族裔之間的溝通很重要。

鄭可欣說:「你講到歧視和治安,是有很多是關於執法問題,但還有很重要的就是,繼續不同種族之間的溝通,因為大家如果對大家的文化有多一些認識,我想對社會的和諧是有幫助的。」

其他活動還包括宣揚美國亞裔藝術家的創作與成就。

亞洲藝術博物館館長許傑(Jay Xu)說:「在我們博物館後面那條街,叫Hyde Street,有三個亞裔藝術家創作的壁畫,題材非常鮮明,都是為提升亞裔的話語權、抗爭女性的權利、反對性侵,同時也慶賀歷代亞裔藝術家對美國社會的貢獻。」

舊金山亞太裔傳統月的慶祝活動將於本週六5月1號下午兩點在舊金山的日本城舉行。

