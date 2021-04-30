投保加州呼籲在周五以前登記以獲得更低保費（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

投保加州周四呼籲趕緊在周五以前登記，以便在5月1日新法生效，立刻獲得更低的保費。

21歲的周美譽住在南加州，來美國兩年，有兩份兼職工作，之前參加投保加州，一個月保費付160多元，新的援助計畫下降到42元，讓她看中醫省下很多錢。

投保加州投保人士周美譽說：「我原本是因為過敏需要看中醫，看中醫是一個很漫長的過程，所以費用是一直持續往上加，剛好醫生能接受的保險是我現在的計劃，其實花費的費用也要上萬，加起來的話，如果我買投保加州，每個月花一點點錢去投保，可以幫我涵蓋上萬的醫療費用。」

拜登總統的美國救援計劃，向投保加州和全國其他醫療保險機構提供財政援助，使得投保加州能夠降低保費，提前開放登記，讓民眾獲得更廉價的保險，每個月最低只需一塊錢，這是投保加州有史以來涵蓋最多補助，投保加州特別製作中文短片，希望華人社區不要錯過這個機會。

保險業者游蕙玲說：「這次投保加州有史以來補助最多，我覺得我們華人民眾不要浪費這樣福利，因為少數族裔往往不知道，主流社會給了很多東西，我們浪費掉自己應有的權益，因為繳稅我們也在繳，但是在拿福利的時候，很多人因為語言不通，資訊不夠發達，或是在自己小圈圈努力工作，但是沒有看到補助這麼多，寧可繳罰款很可惜。」

投保加州表示，之前已經投保的人，5月就可以看到帳單保費降低，周五4月30號之前登記，5月就可以開始享有優惠，需要中文服務的可以上網：http://CoveredCA.com/Chinese

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