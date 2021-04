投保加州呼籲在周五以前登記以獲得更低保費（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

投保加州周四呼籲趕緊在周五以前登記,以便在5月1日新法生效,立刻獲得更低的保費。

21歲的周美譽住在南加州,來美國兩年,有兩份兼職工作,之前參加投保加州,一個月保費付160多元,新的援助計畫下降到42元,讓她看中醫省下很多錢。

投保加州投保人士周美譽說:「我原本是因為過敏需要看中醫,看中醫是一個很漫長的過程,所以費用是一直持續往上加,剛好醫生能接受的保險是我現在的計劃,其實花費的費用也要上萬,加起來的話,如果我買投保加州,每個月花一點點錢去投保,可以幫我涵蓋上萬的醫療費用。」

拜登總統的美國救援計劃,向投保加州和全國其他醫療保險機構提供財政援助,使得投保加州能夠降低保費,提前開放登記,讓民眾獲得更廉價的保險,每個月最低只需一塊錢,這是投保加州有史以來涵蓋最多補助,投保加州特別製作中文短片,希望華人社區不要錯過這個機會。

保險業者游蕙玲說:「這次投保加州有史以來補助最多,我覺得我們華人民眾不要浪費這樣福利,因為少數族裔往往不知道,主流社會給了很多東西,我們浪費掉自己應有的權益,因為繳稅我們也在繳,但是在拿福利的時候,很多人因為語言不通,資訊不夠發達,或是在自己小圈圈努力工作,但是沒有看到補助這麼多,寧可繳罰款很可惜。」

投保加州表示,之前已經投保的人,5月就可以看到帳單保費降低,周五4月30號之前登記,5月就可以開始享有優惠,需要中文服務的可以上網:http://CoveredCA.com/Chinese

