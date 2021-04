灣區旱情持續惡化 大多數地區都處於乾旱

【KTSF】

灣區的旱情持續惡化,根據周四最新公布的美國乾旱監控地圖,灣區幾乎絕大多數地區都在不同程度的乾旱範圍。

這張最新的美國乾旱監測系統呈現的旱情地圖,顏色愈紅愈深的地方,就是乾燥情況愈嚴重,灣區絕大多數地區都已經處於乾旱,程度則從D0到D3不等。

其中北灣Napa縣達到D3,也就是極度乾旱水平,同樣在D3範圍內的還有北灣Sonoma縣、Marin縣、東灣Contra Costa縣,以及舊金山縣,還有部分San Mateo縣,以及部分Alameda縣,其他例如San Marteo縣、南部區域以及Santa Clara縣主要地區等,則是在D2乾旱水平。

為了因應旱情,東灣水利局日前已宣布,會通知Alameda和Contra Costa縣的用戶自願節約用水,希望減少一成用水量。

Marin縣已表示從星期六起限水,禁止用戶在戶外灌溉。

舊金山水利局隨後也跟進,建議用戶自願節約一成的用水。

