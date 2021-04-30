灣區旱情持續惡化 大多數地區都處於乾旱

【KTSF】
灣區的旱情持續惡化，根據周四最新公布的美國乾旱監控地圖，灣區幾乎絕大多數地區都在不同程度的乾旱範圍。
這張最新的美國乾旱監測系統呈現的旱情地圖，顏色愈紅愈深的地方，就是乾燥情況愈嚴重，灣區絕大多數地區都已經處於乾旱，程度則從D0到D3不等。
其中北灣Napa縣達到D3，也就是極度乾旱水平，同樣在D3範圍內的還有北灣Sonoma縣、Marin縣、東灣Contra Costa縣，以及舊金山縣，還有部分San Mateo縣，以及部分Alameda縣，其他例如San Marteo縣、南部區域以及Santa Clara縣主要地區等，則是在D2乾旱水平。
為了因應旱情，東灣水利局日前已宣布，會通知Alameda和Contra Costa縣的用戶自願節約用水，希望減少一成用水量。
Marin縣已表示從星期六起限水，禁止用戶在戶外灌溉。
舊金山水利局隨後也跟進，建議用戶自願節約一成的用水。
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