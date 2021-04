加州州長紐森簽署惠及小商業的62億減稅法案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森周四簽署州議會跨黨一致通過給予小商業的62億減稅法案。

加州許多小商業在聯邦政府的薪資保障計畫PPP下取得貸款,州長紐森周四在南加州San Fernando市會見一些小商業的業主之後,簽署了AB80議案,議案將不需要這些小商業為PPP貸款數額繳稅給加州州府,其中的條件是貸款必須用來支付雇員薪資、租金和水電費等許可項目,這些小商業也必須證明在疫情下,營利在一個季度裡面下跌25%。

州府估計,在所有取得PPP貸款的加州商業中,有75%到85%將可以得到這項減稅。

紐森引述數據指,加州過去兩個月製造276,000份工作,在2月的就業機會更是全國的41%。

紐森說:「加州正準備強勁復甦中,我們之所以能夠捲土重來,是因為小商業堅持下來,沒有放棄。」

但是紐森也表示,疫情還沒有過去,目前有58%的加州居民接種至少一劑疫苗,距離群體免疫還有一段路,加州居民接種疫苗的速度也已經放慢。

紐森說:「這個疾病使我們所有人都感到謙卑,身為州長的我也一樣,當我們以為了解這病毒的時候,它又向我們發出新的挑戰。」

紐森表示,加州目前已經驗出有11種變種新冠病毒,上個月的加州病例中,52%是西岸變種病毒,21%是英國變種病毒,所以還是呼籲民眾不要猶豫接種疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。