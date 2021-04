【KTSF】

北卡羅萊納州非洲裔布朗(Andrew Brown)槍擊命案,法官周三裁定,警察向布朗開槍的隨身錄影片段不可以對外公開,但應該向死者家屬發放。

有十多個傳媒機構以及死者家屬、示威者和民權份子要求警方公開布朗槍擊案的警察隨身錄影片段,北卡州法例規定,要由法官決定是否公開涉案證據,法官周三聽取有關要求公開4個隨身錄影片段的爭辯之後,決定不准對外公開錄影片段,但錄影片段應該在30至45天內向死者家屬發放。

法官並且下令,縣警當局要對任何辨認到片中警察的身份資料作出模糊化處理或剪輯。

案發在上星期三,當縣警企圖執行拘捕令逮捕布朗時,布朗逃走,於是警察向他開槍,縣驗屍當局認定這宗是兇殺案。

