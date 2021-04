舊金山華埠劉貴明小學恢復派發食物包（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,舊金山(三藩市)聯合校區以人手不足為理由,取消位於華埠劉貴明小學的食物包派發站,在社區發聲以及代表該區的市參事佩斯金(Aaron Peskin)爭取下,周四會恢復在劉貴明小學派發食物包的服務。

舊金山市參事佩斯金助理甄錦浩說:「因為劉貴明小學這裡供應一千個小朋友和他們的家人,所以不能夠突然取消,所以我們與應急管理局借了5個員工,剛剛這個星期與校區方面談好,可以幫手明天(周四)重啟。」

自從去年疫情爆發,學校關閉差不多一年以來,劉貴明小學是校區其中一個Grab and Go食物包派發地點,可是最近學校重開之後,校區表示,因為要專注重開學校,而學校也恢復正常的午餐服務,所以關閉劉貴明小學這個派發站,不少華埠家長表示不理解校區的決定。

家長譚均暢說:「華埠整條街人們排隊領取,為何不在這裡設派發站,是否教育局忽略我們華埠家長的需要。」

代表華埠的市參事佩斯金與校區總監聯繫,爭取重開這個華埠唯一的食物派發地點。

佩斯金說:「我們說,不如我們解決你們人手不足的問題,由市府公務員頂替,而不動用校區員工。」

位於劉貴明小學的派發站,周四開始,每逢星期四開放,一直到6月中,服務的時間是下午2時至3時半,學生家長可以領取免費食物包,不問收入,但由於目前幫忙派發食物的人手有限,所以周四只會派發400個食物包,先到先得。

另外,佩斯金指出,今次重開劉貴明小學的派發食物服務,有賴社區的幫忙,包括東華醫院很快為派發食物的職員提供TB肺結核檢測,而博愛服務中心也將會派出人手,在學校外面維持秩序。

