舊金山華埠劉貴明小學恢復派發食物包（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，舊金山（三藩市）聯合校區以人手不足為理由，取消位於華埠劉貴明小學的食物包派發站，在社區發聲以及代表該區的市參事佩斯金（Aaron Peskin）爭取下，周四會恢復在劉貴明小學派發食物包的服務。

舊金山市參事佩斯金助理甄錦浩說：「因為劉貴明小學這裡供應一千個小朋友和他們的家人，所以不能夠突然取消，所以我們與應急管理局借了5個員工，剛剛這個星期與校區方面談好，可以幫手明天（周四）重啟。」

自從去年疫情爆發，學校關閉差不多一年以來，劉貴明小學是校區其中一個Grab and Go食物包派發地點，可是最近學校重開之後，校區表示，因為要專注重開學校，而學校也恢復正常的午餐服務，所以關閉劉貴明小學這個派發站，不少華埠家長表示不理解校區的決定。

家長譚均暢說：「華埠整條街人們排隊領取，為何不在這裡設派發站，是否教育局忽略我們華埠家長的需要。」

代表華埠的市參事佩斯金與校區總監聯繫，爭取重開這個華埠唯一的食物派發地點。

佩斯金說：「我們說，不如我們解決你們人手不足的問題，由市府公務員頂替，而不動用校區員工。」

位於劉貴明小學的派發站，周四開始，每逢星期四開放，一直到6月中，服務的時間是下午2時至3時半，學生家長可以領取免費食物包，不問收入，但由於目前幫忙派發食物的人手有限，所以周四只會派發400個食物包，先到先得。

另外，佩斯金指出，今次重開劉貴明小學的派發食物服務，有賴社區的幫忙，包括東華醫院很快為派發食物的職員提供TB肺結核檢測，而博愛服務中心也將會派出人手，在學校外面維持秩序。

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