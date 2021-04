【KTSF】

聖荷西一名曾經擔任中學的老師,因涉嫌猥褻未成年人士而被捕。

一名男子向El Dorado縣舉報,指控63歲的嫌犯Ronald Gardner,2002年到2005年,他在Sierramont初中就讀時,遭Gardner猥褻。

Gardner當時是學校的科學老師兼田徑教練,經過調查,發現還有另一名受害者也是在同一時間被Gardner猥褻。

這個月15日,透過聖荷西警察局矽谷網路犯罪防兒童剝削小組,將Gardner逮捕,警方呼籲如果還有受害者,跟警方連絡,電話:(408) 537-1379

