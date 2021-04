科州警員被控用不當武力強行拘捕有認知障礙老婦（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

科羅拉多州一名警員,去年涉嫌使用不當武力,強行拘捕一名有認知障礙的73歲女性,這名女性的律師近日入稟法院,向警方及警員索償,同時公開事發過程。

代表律師入稟法院指,科羅拉多州Loveland市警員Austin Hopp,涉嫌以不當武力對待患有認知障礙症的73歲女子Garner,導致她脫臼。

事發在去年6月,73歲的Garner沒有支付大約14元的商品,店方於是報警,Garner在距離科羅拉多州丹佛以北50英里的路上被警方逮捕。

警員的隨身攝像頭記錄了逮捕的過程,起初Garner並不明白發生了什麼事情,警員抓住她的手臂推倒在地,強行拘捕她,手銬反銬在背後,期間Garner表現困惑,並不停地說要回家,警員將她壓在地上制服後,又給她雙腳綁上索帶帶回警局。

律師公開的片段中還顯示,在警局的閉路電視中可以看到,被捕後的Garner反扣在椅子上,長達6小時,脫臼和流鼻血,警員都沒有救治。

事發後更遭到警員冷血圍觀和嘲笑,警員又在文件指她沒有受傷,當晚才送院治理。

律師批評警員集體粗暴對待弱勢,違反《美國殘疾人法》,因Garner有精神殘疾,無法為自己說話或理解警員意圖,警員未能妥當應對她的殘疾。

提起訴訟後,警局讓Austin Hopp休假,並宣布將進行內部調查,此後不久,地方檢察官辦公室宣布這起事件將由一組外部執法機構進行調查,Loveland市也表示將進行徹底審查。

