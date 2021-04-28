洛杉磯男子市中心開槍致兩人亡 死者包括新婚男人

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洛杉磯一個男人涉嫌在當地市中心先後向多人開槍，導致兩人死亡，死者包括一名新婚的男人，洛杉磯警方事後展開長達幾小時的追捕，最後在一條公路上的高架橋把懷疑槍手擊斃。

洛杉磯警局副隊長Raul Jovel表示，洛杉磯的巡警清晨在市中心各地追捕這輛白色吉普車，原因是司機懷疑與一連串槍擊案有關，在30分鐘內，一名受害人頭部中槍，他沒有生命危險，但有另外兩人就喪生。

Jovel說：「一男子在他車上中了多槍，男子在現場宣告不治，約15至20分鐘後，另一男子也中槍，在7th夾Figuerao附近。」

涉案吉普車的司機高速經過10、60和57號公路，最後警察要在路面上放尖刺，令汽車爆胎停下來。

裝甲車隨即把疑犯車輛包圍，特警人員更把男子家人帶到現場，希望說服他自首，但他拒絕，之後現場就聽到槍聲和催淚煙，特警人員也隨即上前。

Jovel說：「疑犯曾一度向警員開槍，導致警員也開槍，疑犯中槍當場死亡。」

警方只是說疑犯，年齡40至50歲，沒有透露他身份，以及是否有案底或精神病記錄。

Jovel說：「我們不知道肇事原因，我們會回去跟家人談話，嘗試找出何事導致這些暴力行為。」

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