洛杉磯男子市中心開槍致兩人亡 死者包括新婚男人

洛杉磯一個男人涉嫌在當地市中心先後向多人開槍,導致兩人死亡,死者包括一名新婚的男人,洛杉磯警方事後展開長達幾小時的追捕,最後在一條公路上的高架橋把懷疑槍手擊斃。

洛杉磯警局副隊長Raul Jovel表示,洛杉磯的巡警清晨在市中心各地追捕這輛白色吉普車,原因是司機懷疑與一連串槍擊案有關,在30分鐘內,一名受害人頭部中槍,他沒有生命危險,但有另外兩人就喪生。

Jovel說:「一男子在他車上中了多槍,男子在現場宣告不治,約15至20分鐘後,另一男子也中槍,在7th夾Figuerao附近。」

涉案吉普車的司機高速經過10、60和57號公路,最後警察要在路面上放尖刺,令汽車爆胎停下來。

裝甲車隨即把疑犯車輛包圍,特警人員更把男子家人帶到現場,希望說服他自首,但他拒絕,之後現場就聽到槍聲和催淚煙,特警人員也隨即上前。

Jovel說:「疑犯曾一度向警員開槍,導致警員也開槍,疑犯中槍當場死亡。」

警方只是說疑犯,年齡40至50歲,沒有透露他身份,以及是否有案底或精神病記錄。

Jovel說:「我們不知道肇事原因,我們會回去跟家人談話,嘗試找出何事導致這些暴力行為。」

