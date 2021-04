東灣更多青少年觸犯暴力罪案 年紀最小僅10歲

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)及San Leandro警方證實近日多了青少年,甚至是兒童參與各種的暴力罪案,年紀最小的只有10歲,警方呼籲社區一起引導這些青年重回正途。

閉路電視片段拍到,兩名兒童在Pershing Drive,其中一人手持槍,跑向一名站在車輛旁邊的男子。

從片段中聽到,事主問兩名兒童”你們是認真的嗎”,然後事主將持槍兒童整個抱起,再擲在地上,被人制服在地上,那支槍亦跌了出來。

可以清楚聽到兒童不斷在尖叫,然後他的同伴就哀求事主放走他們。

San Leandro警方表示,兩名疑犯乘坐一輛白色的Kia SUV逃走,警方相信同一輛汽車涉嫌本月初在San Leandro一間大通銀行的企圖搶劫案,4月9日當天,3名青少年企圖在Fairmout Drive的銀行櫃員機搶劫一名剛剛提款的事主,事主報稱是休班警員,並成功嚇退疑犯。

奧克蘭警察局長承認,青少年犯案的比率近日的確有上升,包括是涉及多宗搶劫案、盜竊,甚至是劫車,他相信犯案者年紀最少的只有10歲。

局長指出,這個趨勢令人非常擔憂,疫情影響了青少年,他們不能上學,又不能參與課外活動,他正與Alameda縣負責緩刑的部門以及市議員合作,尋找方案去協助這些青少年。

這宗企圖劫車案發生後3日,奧克蘭警方在同一輛Kia SUV裡,拘捕了3名懷疑涉及一宗持械搶劫案的青少年,警方後來聯絡了他們的家長,並釋放了他們。

不過3天後,San Leandro警方再拘捕3名年僅11、12及兩名14歲的青少年,懷疑他們與另一宗發生在Begier Avenuw的劫車有關,而兩名被捕人士中,兩名青少年懷疑又涉及Peshing Drive這宗劫車案。

奧克蘭警方表示,隨著學校及康樂中心重開,戶外運動又相繼重新舉行,相信會減少這些罪案的發生。

