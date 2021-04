加州逾3分之1人口已完成接種 專家憂接種熱潮減退

【KTSF】

加州目前有超過3分之1的人口已經完成疫苗接種,不過離七成以上的群體免疫目標還差很遠,有專家擔心,疫苗接種的熱潮可能到下個月就會退燒,從免費門票到啤酒,當局正想盡辦法鼓勵還在觀望的民眾接種疫苗。

聯邦疾控中心(CDC)數據顯示,全美已經施打超過2.25億劑疫苗,醫生表示,疫苗是大家重返疫情前自由生活的門票。

當前的挑戰是如何鼓勵更多民眾接種,而最近七天的疫苗接種平均值日前有所下降,有官員擔心,民眾對疫苗的擔心猶豫,將開始放慢疫苗普及的速度。

目前加州有超過3分之1的人口已經完成疫苗接種,紐約的比例也約為30%,不過根據白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生表示,要有70%到85%的人口已接種疫苗或已染病康復,才能發揮群體免疫的保護力。

現在當局希望透過各種獎勵鼓勵民眾打疫苗,像是位於曼哈頓的自然歷史博物館,就提供前來打疫苗的民眾4張免費門票,還有些地方以免費甜甜圈甚至啤酒,希望吸引民眾打疫苗。

而聯邦當局之前因罕見血栓案例,暫時停打Johnson & Johnson疫苗,直到專家研議後,才取消禁令的謹慎態度,也希望傳達給大眾,當局對疫苗的觀察監督系統確實發揮作用,未來也將繼續貫徹監督。

