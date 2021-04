蒙面匪徒光天化日下開車尾隨亞裔受害人回家搶劫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Concord上周日發生一起持械搶劫案,一名蒙面匪徒光天化日之下,涉嫌開車尾隨亞裔受害人回家,然後伺機搶走他手上價值約8千元的名貴手錶,行徑非常囂張,本台專訪了受害人的兒子了解案發經過。

光天化日之下遭遇手持攻擊步槍的搶匪,聽起來就駭人聽聞,受害人是Concord市的一個菲律賓裔家庭,上周日下午兩點多,他們一家四口從Walnut Creek吃過午餐回家,最後落單下車的父親就在家門口被搶。

受害人的兒子Lawrence Cruz說:「我父親把車開到車道,讓我、我兄弟和我母親下車,這樣會比較容易從車庫進去,然後我父親才剛下車,這個攻擊者就快速走向我父親,持槍指著他要他交出值錢物。」

根據受害人兒子提供的監視錄影片段,一輛黑色汽車先是開到受害人住家前停放的藍色卡車旁邊停下,似乎在等待甚麼人,在受害車主的妻子和兩個兒子相繼先下車進屋之後一會兒,受害車主Joseph Cruz才獨自走下車,這時搶匪突然現身,拿著攻擊步槍迅速走向受害人搶劫,拿走Joseph Cruz手上戴的價值約8千元的名貴手錶,然後迅速逃離現場.

Lawrence Cruz說:「我父親進到裡面說,我被搶了,我被搶了,我們站在那都嚇壞了,並馬上報警。」

警方在十分鐘後隨即趕到,並檢查監視錄影畫面,希望找到線索,不過就在翻查車上的行車紀錄器時,發現原來匪徒很可能是在Walnut Creek就盯上他們,並一路尾隨他們回家。

Lawrence Cruz說:「我們看到相同描述的車子開進我們當時停車的停車場,我們也注意到他錯過了好幾個停車位,然後一直在看,看起來他只是開著車轉。」

警方並向受害人表示,當天同一輛車也涉嫌一宗在Oakley發生的類似案件,受害人是一名婦女,本台致電警方,但由於案件仍在調查,警方並未提供進一步消息。

Lawrence表示,那天全家出去家庭聚餐,所以有特別打扮,幸好母親已經進屋,身上的珠寶沒有被搶。

他說目前沒有跡象顯示,案件跟近期仇視亞裔有關,但他提醒大家出門要更加小心,留意周遭環境。

