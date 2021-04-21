蒙面匪徒光天化日下開車尾隨亞裔受害人回家搶劫（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Concord上周日發生一起持械搶劫案，一名蒙面匪徒光天化日之下，涉嫌開車尾隨亞裔受害人回家，然後伺機搶走他手上價值約8千元的名貴手錶，行徑非常囂張，本台專訪了受害人的兒子了解案發經過。

光天化日之下遭遇手持攻擊步槍的搶匪，聽起來就駭人聽聞，受害人是Concord市的一個菲律賓裔家庭，上周日下午兩點多，他們一家四口從Walnut Creek吃過午餐回家，最後落單下車的父親就在家門口被搶。

受害人的兒子Lawrence Cruz說：「我父親把車開到車道，讓我、我兄弟和我母親下車，這樣會比較容易從車庫進去，然後我父親才剛下車，這個攻擊者就快速走向我父親，持槍指著他要他交出值錢物。」

根據受害人兒子提供的監視錄影片段，一輛黑色汽車先是開到受害人住家前停放的藍色卡車旁邊停下，似乎在等待甚麼人，在受害車主的妻子和兩個兒子相繼先下車進屋之後一會兒，受害車主Joseph Cruz才獨自走下車，這時搶匪突然現身，拿著攻擊步槍迅速走向受害人搶劫，拿走Joseph Cruz手上戴的價值約8千元的名貴手錶，然後迅速逃離現場．

Lawrence Cruz說：「我父親進到裡面說，我被搶了，我被搶了，我們站在那都嚇壞了，並馬上報警。」

警方在十分鐘後隨即趕到，並檢查監視錄影畫面，希望找到線索，不過就在翻查車上的行車紀錄器時，發現原來匪徒很可能是在Walnut Creek就盯上他們，並一路尾隨他們回家。

Lawrence Cruz說：「我們看到相同描述的車子開進我們當時停車的停車場，我們也注意到他錯過了好幾個停車位，然後一直在看，看起來他只是開著車轉。」

警方並向受害人表示，當天同一輛車也涉嫌一宗在Oakley發生的類似案件，受害人是一名婦女，本台致電警方，但由於案件仍在調查，警方並未提供進一步消息。

Lawrence表示，那天全家出去家庭聚餐，所以有特別打扮，幸好母親已經進屋，身上的珠寶沒有被搶。

他說目前沒有跡象顯示，案件跟近期仇視亞裔有關，但他提醒大家出門要更加小心，留意周遭環境。

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