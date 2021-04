San Leandro警方拘捕搶劫童黨 年紀最小僅11歲（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro警方拘捕了4個未成年人士,他們涉嫌企圖搶劫以及劫車,年紀最小的疑犯只得11歲。

警方表示,4月9號星期五,中午時分3個未成年人士在Fairmont Drive一間Chase銀行,企圖搶劫一個剛剛在提款機提錢的男人,其中一個疑犯用槍指著事主,事主謊稱自己是休班警員,幾個疑犯沒有搶到錢,就乘坐一輛白色SUV逃走。

同一天傍晚,兩個未成年匪徒在Pershing Drive 300號地段持槍企圖搶走另一名男事主的汽車,事主用身體撞擊匪徒,令他的武器脫手。

警方表示,兩宗案件,匪徒乘坐同一輛白色Kia Niro SUV。

上星期二,奧克蘭(屋崙)警方在涉案汽車裡拘捕了3名少年疑犯,把他們交給監護人看管。

而上星期五,San Leandro又發生劫車案,警方後來在奧克蘭拘捕了4名未成年疑犯,分別是14歲、12歲和11歲,其中兩名疑犯涉及4月9號San Leandro的企圖搶劫案和劫車案,案件交由Alameda縣少年司法部門起訴。

