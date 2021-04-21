San Leandro警方拘捕搶劫童黨 年紀最小僅11歲（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro警方拘捕了4個未成年人士，他們涉嫌企圖搶劫以及劫車，年紀最小的疑犯只得11歲。

警方表示，4月9號星期五，中午時分3個未成年人士在Fairmont Drive一間Chase銀行，企圖搶劫一個剛剛在提款機提錢的男人，其中一個疑犯用槍指著事主，事主謊稱自己是休班警員，幾個疑犯沒有搶到錢，就乘坐一輛白色SUV逃走。

同一天傍晚，兩個未成年匪徒在Pershing Drive 300號地段持槍企圖搶走另一名男事主的汽車，事主用身體撞擊匪徒，令他的武器脫手。

警方表示，兩宗案件，匪徒乘坐同一輛白色Kia Niro SUV。

上星期二，奧克蘭（屋崙）警方在涉案汽車裡拘捕了3名少年疑犯，把他們交給監護人看管。

而上星期五，San Leandro又發生劫車案，警方後來在奧克蘭拘捕了4名未成年疑犯，分別是14歲、12歲和11歲，其中兩名疑犯涉及4月9號San Leandro的企圖搶劫案和劫車案，案件交由Alameda縣少年司法部門起訴。

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