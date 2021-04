華裔老翁舊金山遇襲受傷 家屬不滿被告只需接受精神治療

【KTSF 歐志洲報導】

針對84歲華裔男子在舊金山田德隆區等巴士時被無辜踢倒受傷事件,受害人家人在社交媒體中表示,對被告只是接受精神治療,感到不滿,舊金山地檢官博徹思周二線上會見中文媒體時澄清,這是法官的決定,而被告在被逮捕至今,也已經坐了7個月的牢。

去年2月,84歲的Rong Xin Liao在田德隆區Eddy和Leavenworth街交界處一帶等巴士時,被23歲的Eric Ramos-Hernandez踢倒,而導致受害人住院4天並縫6針。

受害人家人近期在社交媒體上表示,對被告沒有被判坐牢,而只是接受精神治療感到不滿。

地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,被告在扣押期間,已經坐了7個月的牢,目前必須住在進出受控制的緊密監督設施並接受治療,這是法官的決定,法庭也視這為判刑,而要是被告的監督報告負面,地檢處仍舊有還未起訴的控罪可以附加提告。

針對受害人家屬對沒被通知感到不滿,博徹思表示,罪案中通常只會通知受害人案件的進展,因為涉及個人隱私,而也受到人力限制,無法通知所有受害人家庭成員,但是他表示將會和這起事件中的受害人廖老伯和其家屬會面,目前正在安排中,並也會確保在法庭上闡明受害人和家屬的意見。

博徹思說:「這事件提醒我們,我的辦公室必須有更多會說中文的職員,我希望和社區共同向市府推動,擴展地檢處的受害人服務組的人力,強調雇用精通多種語言的人士。」

博徹思補充,自他今年上任以來,罪案以雙位數的幅度下降,面對法庭受到疫情衝擊,也已經對5千宗刑事案件起訴。

而博徹思對針對他的另外一起罷免運動,他表示有信心運動不會收集到所需要的簽名,地檢處也會繼續將焦點放在對受害人提供所需支援。

