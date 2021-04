智利眾議院表決通過安樂死法案

【KTSF】

智利眾議院周二表決通過安樂死法案,容許18歲以上的國民選擇安樂死或在協助下自殺,在法案表決前夕,贊成與反對的人士分別表態。

這名安樂死活躍人士海德爾表示,歡迎智利國會這項立法,海德爾在智利大力推動,有尊嚴的死亡權利,她本人患有轉移性癌症、狼瘡和血液疾病,身體受到無盡痛苦的折磨,去哪裡都必須帶著兩個導管,一個導管用於輸血,另一個導管用於注射嗎啡,這樣的生活真是生不如死。

她強調不願意去那些主張安樂死的團體所建議去的地方告別人世,她要的是透明、合法的安樂死,這個是她做人的原則,此所以她要求國會立法,容許患絕症的人士有權選擇安樂死,但是反安樂死的組織「社區與正義」的人就說,為維護人的尊嚴而反對法案。

「社區與正義」代表Rosario Corvalan說:「人的尊嚴是所有人固有的,不能因痛苦或疾病而失去。」

安樂死的定義,是由醫生直接用藥令病人死亡,目前在比利時、加拿大、盧森堡與哥倫比亞等幾個國家,透過立法或法庭裁決而實施,在瑞士與美國某些州份則容許醫學協助自殺,這種做法是在醫護人員監察下,病人自己注射致命藥物,結束生命。

